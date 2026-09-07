Um dos maiores nomes da música mundial, Elton John é a principal atração do Rock in Rio nesta segunda-feira (7), feriado da Independência. O britânico de 79 anos, que já se apresentou nas edições de 2011 e 2015 do festival, encerra a programação do Palco Mundo às 23h. Fora dos palcos, porém, o astro também construiu uma relação especial com o futebol e, principalmente, com o Watford, clube inglês do qual é torcedor desde a infância.

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Dono de sucessos mundiais como Your Song, Rocket Man, Candle in the Wind e Tiny Dancer, Elton John chegou a comandar o Watford e participou de um dos períodos mais importantes da história dos Hornets.

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A relação começou ainda na infância. O pai do cantor era admirador de Cliff Holton, um dos grandes nomes da história do clube, e costumava levar o filho ao estádio. A paixão cresceu ao longo dos anos e, em 1976, Elton John assumiu a presidência do Watford.

No ano seguinte, o cantor comprou o clube e passou a ter uma participação ainda mais ativa na administração. Sob sua liderança, o Watford viveu uma ascensão impressionante no futebol inglês, saindo da quarta divisão até alcançar a elite.

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Elton John e a ascensão do Watford

Elton John comandou o Watford em duas fases: de 1976 a 1987 e de 1997 a 2002. Na primeira passagem, o clube alcançou a Primeira Divisão e chegou à final da Copa da Inglaterra. A equipe também terminou como vice-campeã inglesa em 1982/83 e 1983/84, além de alcançar a decisão da Copa da Liga Inglesa em 1984.

Grande parte do sucesso aconteceu em parceria com o técnico Graham Taylor. Elton John se envolveu diretamente com o projeto e ajudou a criar uma estrutura que permitiu ao Watford competir em um nível muito superior ao que estava acostumado.

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Um dos episódios mais marcantes aconteceu na Copa da Liga. Ainda na terceira divisão, o Watford eliminou o Manchester United em Old Trafford, resultado que colocou o clube no centro das atenções da imprensa inglesa.

— Na noite em que nós eliminamos o Manchester United da Copa da Liga em Old Trafford, quando ainda estávamos na terceira divisão, os jornais que normalmente não se importavam com o Watford estavam chamando o clube de 'Rocket Men de Elton John' na manhã seguinte" — escreveu em sua biografia, de acordo com o"Trivela".

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A repercussão foi tamanha que os jornais passaram a chamar a equipe de "Rocket Men", em referência ao sucesso de Elton John na música.

Futebol como refúgio

A relação com o Watford também teve um significado pessoal para o cantor. Em sua autobiografia, "Eu, Elton John", publicada em 2019, o astro contou que o clube foi uma fonte constante de felicidade durante um dos períodos mais difíceis de sua vida.

— Fui presidente do clube durante o pior período da minha vida: anos de vício, infelicidade de relacionamentos fracassados, maus negócios e processos judiciais, turbulências sem fim. Nessa época, Watford foi uma fonte constante de felicidade por razões óbvias.

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— Há pedaços dos anos 80 dos quais não me lembro, mas todos os jogos do Watford que eu vi estão permanentemente gravados na minha memória.

Mesmo enfrentando problemas pessoais e profissionais, Elton John manteve o futebol como uma espécie de refúgio. Os jogos do Watford ficaram entre as lembranças mais marcantes daquela época.

O cantor também fazia questão de estar próximo do elenco. Frequentava treinamentos e partidas, promovia festas para jogadores e funcionários e organizava atividades para crianças da região.

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As críticas e a parceria com Graham Taylor

Nem todos entenderam inicialmente o envolvimento de Elton John com o futebol. O cantor chegou a ser alvo de críticas de amigos por dedicar tanto tempo e dinheiro ao Watford.

O músico Rod Stewart, torcedor do Celtic, chegou a questionar a decisão do colega de investir no clube inglês. Com o passar dos anos, porém, o trabalho desenvolvido no Watford mostrou que a aposta de Elton John havia dado resultado.

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Ao lado de Graham Taylor, o cantor ajudou a montar uma equipe competitiva e a conduzir o clube em uma das maiores ascensões de sua história.

Elton John durante apresentação no estádio do Watford (Foto: Divulgação)

Uma paixão que atravessou gerações

Depois de deixar a presidência em 1987, Elton John voltou ao comando do Watford em 1997. A segunda passagem terminou em 2002, quando o cantor deixou o cargo por falta de tempo para se dedicar ao clube.

Em 2008, ele também abriu mão do título de presidente vitalício, mas a ligação com os Hornets permaneceu. A importância de Elton John para o clube é reconhecida até hoje. Uma das arquibancadas do estádio do Watford recebeu o nome de Sir Elton John Stand, em homenagem ao cantor.

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A paixão também chegou à geração seguinte. Em 2018, Zachary Furnish-John, filho do astro, assinou um contrato de um ano para treinar nas categorias de base do Watford.

Assim, enquanto Elton John volta aos palcos do Rock in Rio nesta segunda-feira, sua história com o futebol inglês continua sendo um dos capítulos mais curiosos da trajetória de uma das maiores estrelas da música mundial.

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Rock In Rio: veja os novos horários de segunda-feira

Não só Elton John subirá ao palco do Rock in Rio nesta segunda-feira; o festival terá uma programação extensa em diferentes palcos espalhados pela Cidade do Rock. Veja abaixo:

Palco Mundo

23h — Elton John

20h30 — Gilberto Gil

18h15 — Jon Batiste

16h10 — Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

21h55 — Laufey

19h50 — Péricles canta Motown

17h10 — Roupa Nova convida Guilherme Arantes

15h — Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order

1h30 — Fatboy Slim

0h — Aline Rocha

22h30 — Leo Janeiro & Simo Not Simon

21h05 — Max Styler

Espaço Favela

18h20 — Belo

16h30 — Mart'nália

14h40 — Tiee

Palco Supernova

20h05 — Alee

17h30 — Zeca Veloso

15h40 — Melly

14h10 — Maui

Palco Global Village

18h20 — João Bosco

16h30 — Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai

14h40 — Wanda Sá

Além dos shows, o evento também conta com uma série de ativações, com marcas apostando em experiências que vão de espaços imersivos e ações interativas a brindes, jogos e iniciativas ligadas à tecnologia e à sustentabilidade.

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A Coca-Cola, por exemplo, prepara uma programação própria de música, um MiniCD com acesso a conteúdos por NFC e ações de gestão de resíduos, enquanto outras patrocinadoras também levam propostas para aproximar o público de seus universos durante os dias de festival. A variedade de iniciativas reforça uma tendência cada vez mais presente em grandes eventos de música: transformar os intervalos e momentos de circulação em parte da experiência do público.

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