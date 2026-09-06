Milan e Juventus se enfrentam neste domingo (6), às 15h45 (de Brasília), no San Siro, em um dos principais jogos da rodada do Campeonato Italiano. As duas equipes começaram a temporada com ambições de título e entram em campo em busca de mais três pontos.

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Embora o confronto carregue uma das rivalidades mais tradicionais do futebol italiano, a percepção nos bastidores do Milan é diferente. Gerry Cardinale, proprietário do clube, já afirmou que não considera Juventus, Inter de Milão, Napoli e os demais integrantes da elite italiana como os principais adversários do Rossonero. Para o empresário ítalo-americano, o grande desafio está além das fronteiras do país.

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Gerry Cardinale aponta Premier League como principal concorrente

Em entrevista ao podcast The Varsity, em outubro de 2025, Cardinale avaliou que o futebol italiano possui alto nível de competitividade, mas enfrenta uma desvantagem financeira significativa em relação a outras grandes ligas europeias. Na visão do dono do Milan, a Premier League é o principal obstáculo para o crescimento dos clubes italianos no cenário internacional.

— A verdadeira rivalidade não é com as outras 19 equipes da Serie A, mas sim com a Premier League. Eles têm quase quatro vezes mais receitas televisivas do que as outras ligas europeias — afirmou.

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O dirigente também criticou o atual modelo de distribuição dos direitos de transmissão do futebol italiano. Para Cardinale, a dificuldade em transformar partidas de menor apelo em produtos atrativos para o mercado internacional prejudica a capacidade de crescimento financeiro da competição.

— Não consigo aceitar os atuais contratos de transmissão internacionais, mas os distribuidores querem mais jogos grandes. Ninguém quer transmitir um Cagliari x Lecce, e isso é um problema — declarou.

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A avaliação de Cardinale coloca em perspectiva a estratégia do Milan para competir em um mercado cada vez mais dominado pelo poder financeiro da Premier League. Dentro de campo, porém, a rivalidade com a Juventus continua sendo tratada como um dos grandes clássicos do futebol italiano.

Onde assistir Juventus x Milan

Juventus e Milan se enfrentam neste domingo (6), às 15h45 (de Brasília), no Allianz Stadium, pela 3ª rodada da Serie A. O confronto terá transmissão do Disney+ e ESPN e pode definir o novo líder da competição. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir à Cazé TV com Disney+.

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Vista aérea do Estádio San Siro, em setembro de 2019 (Foto: Reprodução/Giuseppe Meazza)

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