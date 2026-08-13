Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Casemiro elogia Messi por voltar a jogar em meio ao luto: 'De aplaudir'

O camisa 10 voltou aos gramados pelo Inter Miami na última quarta-feira (12)

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 09:01
Favorite o Lance! no Google
Messi volta aos gramados em meio ao luto
Messi volta aos gramados em meio ao luto (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mesmo enfrentando a dor pela perda recente do pai, Lionel Messi entrou em campo pelo Inter Miami na noite de última quarta-feira, pela Copa das Ligas. A postura do craque argentino, apenas cinco dias após o falecimento de Jorge Messi, impressionou o meia brasileiro Casemiro, recém-chegado à equipe norte-americana, que fez questão de enaltecer a atitude do novo companheiro de clube.

— É um exemplo, porque claro que está passando por uma etapa muito ruim, mas teve um compromisso não só com os jogadores, mas com o clube, que foi incrível. Nunca tinha visto isso na minha vida. Então, a única coisa é que temos que agradecer por estar aqui. Sabemos que é um jogador importantíssimo para nós, e o compromisso que tem conosco e com o clube é algo de aplaudir — declarou Casemiro.

continua após a publicidade
Lionel Messi em campo contra o Leon, do México
Lionel Messi em campo contra o Leon, do México, pela Copa das Ligas (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A partida contra o León, válida pela terceira rodada do torneio que reúne times dos Estados Unidos e do México, marcou o retorno do camisa 10 ao futebol. Na etapa inicial, com Messi no banco de reservas, o Inter Miami saiu na frente com um gol marcado por Daniel Pinter, aos 42 minutos. No intervalo, Pinter deu lugar ao astro argentino, que acabou ovacionado pelo público ao pisar no gramado de Miami. Apesar da entrada do craque, a equipe da casa acabou derrotada por 3 a 2.

Redes sociais, desabafo e homenagens


Pouco antes de se colocar à disposição para o jogo, o jogador havia quebrado o silêncio com uma publicação emocionante nas redes sociais. No texto, o camisa 10 expressou a incredulidade pela partida de seu pai aos 68 anos, sepultado no último domingo em uma cerimônia reservada aos familiares. Messi destacou o papel fundamental de Jorge em sua trajetória, inclusive no incentivo para que disputasse mais uma edição da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ VEJA NA ÍNTEGRA A MENSAGEM DE MESSI SOBRE A PERDA DO PAI

O luto já havia afastado o argentino do compromisso anterior do Inter Miami, no último sábado. Naquela ocasião, durante a derrota por 2 a 1 para o Monterrey — também pela Copa das Ligas —, o confronto acabou marcado por tributos a Jorge. Ao balançar as redes no único gol do clube americano, Rodrigo de Paul retirou seu uniforme para exibir a camisa 10 do amigo e parceiro de seleção argentina, vestida por baixo em forma de carinho.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Cruzeiro e Flamengo disputando a bola no duelo válido pelas oitavas de final da Libertadores

Futebol Internacional

Empate entre Flamengo e Cruzeiro repercute na Europa: 'Imensa pressão'

Há 43 minutos
Técnico do Real Madrid, Arbeloa durante jogo contra o Rayo Vallecano

Futebol Internacional

Técnico ex-Real Madrid é expulso, time se retira de campo e rejeita pênaltis em amistoso

Há 2 horas
Jogadores do Vasco se abraçam para comemorar classificação com vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (13/08/2026)

Há 3 horas
Lionel Messi em ação em Inter Miami x León pela Leagues Cup

Futebol Internacional

Messi volta aos gramados em Inter Miami x León após morte do pai

Há 9 horas
Enzo Fernández marcou o gol da vitória do Chelsea sobre o West Ham, pela Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Futebol Internacional

Chelsea define prazo para City apresentar oferta por Enzo Fernández

Há 10 horas
Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians

Corinthians

Veja a provável escalação do Corinthians contra o Rosario Central

Há 11 horas
Mais LANCE!
Jogadores do Barcelona se reapresentaram após vencer a Copa do Mundo

Sem Ferran, campeões mundiais se reapresentam ao Barcelona

Bruno Guimarães em estreia pelo Arsenal

Bruno Guimarães estreia no Arsenal e volta a cobrar pênalti após a Copa

Com gol de Brahim Díaz, o Real Madrid venceu o De A Coruña e conquistou o Troféu Teresa Herrera

Real Madrid vence Coruña e conquista Troféu Teresa Herrera

Bola conectada da LaLiga

LaLiga implementa bola tecnológica em todos os jogos da temporada 2026/27; entenda

Cuti Romero comemora gol pela Argentina na Copa

Atlético de Madrid acerta contratação de astro da Argentina

Gavi comemora gol pelo Barcelona (Foto: Fadel Senna/AFP)

Saiba quem precisa reconquistar lugar entre as estrelas de La Liga

O atacante inglês do Aston Villa, número 39, Brian Madjo (à esquerda), comemora após marcar o gol de empate (1 a 1) contra o zagueiro holandês do Aston Villa, número 22, Ian Maatsen, durante a partida da Supercopa da UEFA entre o Paris Saint-Germain (PSG), campeão da Liga dos Campeões, e o Aston Villa, campeão da Liga Europa, em Salzburgo, Áustria, em 12 de agosto de 2026

Aos 17 anos, joia quebra recorde na Supercopa da Uefa

Jogadores do PSG erguem a taça da Supercopa da Uefa

PSG fatura prêmio milionário com conquista da Supercopa; veja valores

Ronald em ação pelo Swansea City

Ronald inicia quarta temporada no Swansea de olho em classificação na Copa

Jogadores do PSG erguem a taça da Supercopa da Uefa

PSG confirma favoritismo diante do Aston Villa e é bicampeão da Supercopa da Uefa

Arthur, de camisa verde, em ação no jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño

Como assistir a Palmeiras e Cerro Porteño no Paramount+?

Endrick em amistoso pelo Real Madrid

Lance de Endrick em Coruña x Real Madrid viraliza: 'Raçudo'

Jogadores do Real Madrid comemorando

Partida entre La Coruña e Real Madrid vale taça; entenda