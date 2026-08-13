Casemiro elogia Messi por voltar a jogar em meio ao luto: 'De aplaudir'
O camisa 10 voltou aos gramados pelo Inter Miami na última quarta-feira (12)
Mesmo enfrentando a dor pela perda recente do pai, Lionel Messi entrou em campo pelo Inter Miami na noite de última quarta-feira, pela Copa das Ligas. A postura do craque argentino, apenas cinco dias após o falecimento de Jorge Messi, impressionou o meia brasileiro Casemiro, recém-chegado à equipe norte-americana, que fez questão de enaltecer a atitude do novo companheiro de clube.
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— É um exemplo, porque claro que está passando por uma etapa muito ruim, mas teve um compromisso não só com os jogadores, mas com o clube, que foi incrível. Nunca tinha visto isso na minha vida. Então, a única coisa é que temos que agradecer por estar aqui. Sabemos que é um jogador importantíssimo para nós, e o compromisso que tem conosco e com o clube é algo de aplaudir — declarou Casemiro.
A partida contra o León, válida pela terceira rodada do torneio que reúne times dos Estados Unidos e do México, marcou o retorno do camisa 10 ao futebol. Na etapa inicial, com Messi no banco de reservas, o Inter Miami saiu na frente com um gol marcado por Daniel Pinter, aos 42 minutos. No intervalo, Pinter deu lugar ao astro argentino, que acabou ovacionado pelo público ao pisar no gramado de Miami. Apesar da entrada do craque, a equipe da casa acabou derrotada por 3 a 2.
We missed you, Messi.— Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026
Welcome back. ❤️ pic.twitter.com/WE83EqfBx4
Redes sociais, desabafo e homenagens
Pouco antes de se colocar à disposição para o jogo, o jogador havia quebrado o silêncio com uma publicação emocionante nas redes sociais. No texto, o camisa 10 expressou a incredulidade pela partida de seu pai aos 68 anos, sepultado no último domingo em uma cerimônia reservada aos familiares. Messi destacou o papel fundamental de Jorge em sua trajetória, inclusive no incentivo para que disputasse mais uma edição da Copa do Mundo.
➡️ VEJA NA ÍNTEGRA A MENSAGEM DE MESSI SOBRE A PERDA DO PAI
O luto já havia afastado o argentino do compromisso anterior do Inter Miami, no último sábado. Naquela ocasião, durante a derrota por 2 a 1 para o Monterrey — também pela Copa das Ligas —, o confronto acabou marcado por tributos a Jorge. Ao balançar as redes no único gol do clube americano, Rodrigo de Paul retirou seu uniforme para exibir a camisa 10 do amigo e parceiro de seleção argentina, vestida por baixo em forma de carinho.
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