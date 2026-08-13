Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (13/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (13) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes. Os destaques ficam para os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, além da sequência da Leagues Cup.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 13 de agosto de 2026):
Campeonato Saudita
13h15 – Abha x Al Hazem – Canal GOAT
15h – Al Diriyah x Al Ahli – BandSports, Xsports e Canal GOAT
Europa League (playoffs)
15h45 – Hearts x Benfica – Canal Gol Brasil
Libertadores
19h – Mirassol x LDU – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Rosario Central x Corinthians – ESPN e Disney+
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Sul-Americana
19h – Vasco x Olímpia – Paramount+
19h – Santos x Macará – ESPN e Disney+
21h30 – Cienciano x Botafogo – Paramount+
➡️ Clique para assistir no Paramount+
Campeonato Paulista Feminino
19h – São Paulo x Santos – CazéTV, Record News e HBO Max
Leagues Cup
20h – Philadelphia Union x Santos Laguna – Apple TV
20h30 – New York City x Necaxa – Apple TV
21h30 – América-MEX x Austin – Apple TV
22h – Cruz Azul x Chicago Fire – Apple TV
23h30 – Portland Timbers x Tijuana – Apple TV
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