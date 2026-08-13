Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (13/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Vasco se abraçam para comemorar classificação com vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil
Jogadores do Vasco se abraçam para comemorar classificação com vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima / Vasco)

A quinta-feira (13) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes. Os destaques ficam para os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, além da sequência da Leagues Cup.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 13 de agosto de 2026):

Campeonato Saudita

13h15 – Abha x Al Hazem – Canal GOAT
15h – Al Diriyah x Al Ahli – BandSports, Xsports e Canal GOAT

Europa League (playoffs)

15h45 – Hearts x Benfica – Canal Gol Brasil

Libertadores

19h – Mirassol x LDU – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Rosario Central x Corinthians – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Sul-Americana

19h – Vasco x Olímpia – Paramount+
19h – Santos x Macará – ESPN e Disney+
21h30 – Cienciano x Botafogo – Paramount+

Jogadores do Vasco se abraçam para comemorar classificação com vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil
Jogadores do Vasco se abraçam para comemorar classificação com vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima / Vasco)

➡️ Clique para assistir no Paramount+

Campeonato Paulista Feminino

19h – São Paulo x Santos – CazéTV, Record News e HBO Max

Leagues Cup

20h – Philadelphia Union x Santos Laguna – Apple TV
20h30 – New York City x Necaxa – Apple TV
21h30 – América-MEX x Austin – Apple TV
22h – Cruz Azul x Chicago Fire – Apple TV
23h30 – Portland Timbers x Tijuana – Apple TV

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Rosario Central x Corinthians - Onde assistir

Corinthians

Rosario Central x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Há 7 horas
onde assistir

Santos

Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Há 15 horas
Vasco recebe o Olimpia nesta quinta-feira (13) pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Onde Assistir

Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Há 17 horas
Cienciano e Botafogo se enfrentam pela Copa Sul-Americana

Onde Assistir

Cienciano x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações pela Sul-Americana

Há 17 horas
Jogadores de Flamengo e Cruzeiro no Maracanã

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (12/08/2026)

Há 1 dia
onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño

Onde Assistir

Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir e escalações pela oitavas da Libertadores

Há 1 dia
Mais LANCE!
Bragantino x Atlético-MG (Lance!)

Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana

Arte de onde assistir Supercopa da Europa

PSG x Aston Villa: onde assistir ao jogo da Supercopa da Europa

Canobbio e Zubeldía vibram com gol do Fluminense na Libertadores

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (11/08/2026)

Fluminense x Independiente Rivadavia

Fluminense x Independiente Rivadavia: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir Bolivar x São Paulo

Bolívar x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Jogadoras do Flamengo comemoram gol contra o Botafogo em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino (Foto: Reprodução / Instagram)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (10/08/2026)

De boné, João Fonseca olha para a arquibancada do Estádio IGA durante o jogo contra Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal

João Fonseca x Ben Shelton nas oitavas de Montreal; horário e onde assistir

Pedro e Lorran em jogo do Flamengo

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (09/08/2026)

onde assitir - Palmeiras x Internacional - veja escalações

Palmeiras x Internacional: escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Arte de Bragantino x Corinthians

Bragantino x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Bahia recebe o Vasco neste domingo (9), pela 22ª rodada do Brasileirão

Bahia x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Arte - Flamengo x Vitória

Flamengo x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Arte de Arsenal x Borussia Dortmund Lance!

Arsenal x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo pela Emirates Cup