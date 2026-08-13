Técnico ex-Real Madrid é expulso, time se retira de campo e rejeita pênaltis em amistoso Situação aconteceu no amistoso entre Málaga e Fulham

Um amistoso de pré-temporada entre Fulham e Málaga, disputado nesta quarta-feira (12), terminou de forma caótica e pouco comum. O time inglês, comandado por Álvaro Arbeloa, ex-jogador e ex-técnico do Real Madrid, decidiu abandonar o gramado após o apito final e se recusou a participar da disputa de pênaltis que decidiria o vencedor do Troféu Costa del Sol. O confronto, realizado no Estádio La Rosaleda, terminou empatado em 2 a 2 no tempo regulamentar.

Cartão vermelho para Arbeloa causou confusão

O clima esquentou nos minutos finais da partida, quando o árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias marcou um pênalti a favor do Málaga já nos acréscimos. A decisão gerou revolta no banco de reservas do Fulham. Inconformado com a marcação, Arbeloa discutiu com a arbitragem e acabou recebendo o cartão vermelho direto. Veja abaixo o momento da expulsão do técnico ex-Real Madrid.

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Arbeloa got a red card I'm crying 😭😭😭 pic.twitter.com/9Zpm9LXI0X — sora🌹 (@clm_sora) August 12, 2026

Mesmo com a expulsão do treinador ex-Real Madrid, o pênalti foi cobrado e convertido, e o Málaga conseguiu igualar o placar em 2 a 2. Como o torneio previa um vencedor, as equipes deveriam realizar as cobranças de penalidades máximas imediatamente após o fim do jogo.

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Jogadores do Fulham abandonaram o campo sob justificativa de que pênaltis não estavam no contrato

Em vez de se prepararem para as cobranças de pênaltis, os jogadores do Fulham agradeceram aos torcedores presentes e seguiram diretamente para os vestiários. De acordo com informações do jornal Marca, a diretoria do clube londrino alegou como justificativa para a atitude que a disputa por penalidades não estava prevista no contrato assinado para a realização da partida, por isso a retirada do elenco.

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A atitude surpreendeu a organização do evento e o time adversário. Diante da ausência do Fulham, o Málaga protagonizou mais uma cena inusitada para não frustrar o público: um jogador da equipe espanhola realizou uma cobrança simbólica de pênalti sem goleiro enquanto os adversários deixavam o campo, e deu início à celebração do título no gramado, enquanto os ingleses já não estavam mais no local. Veja o momento abaixo:

😳 Insólito final en el amistoso entre el Málaga 2-2 Fulham



🟥 Arbeloa fue expulsado del partido tras protestar una jugada y el equipo inglés se retiró del campo sin disputar los penaltis



🗣️ El Málaga ha confirmado que no estaba en el contrato los penaltis y que, de haberlos… pic.twitter.com/Pfpxp0Ie1g — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 12, 2026

Saiba como foi a partida entre Málaga e Fulham

Antes da polêmica, o Fulham demonstrou superioridade técnica em boa parte do duelo. A equipe da Premier League abriu o placar aos 24 minutos com um gol de cabeça de Sessegnon. O Málaga buscou o empate ainda no primeiro tempo com o atacante "Chupete".

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Na etapa final, o Fulham voltou a ficar na frente com um gol de Iwobi, aproveitando falha defensiva dos mandantes. No entanto, a pressão final do Málaga surtiu efeito, resultando no pênalti sofrido por Rafita e convertido por Eneko Jauregi aos 45 minutos, o que desencadeou todo o imbróglio com Arbeloa e a subsequente desistência dos ingleses.

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