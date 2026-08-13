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Empate entre Flamengo e Cruzeiro repercute na Europa: 'Imensa pressão'

Duelo terminou empatado e com tudo aberto para o jogo de volta

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 08:28
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Jogadores do Cruzeiro e Flamengo disputando a bola no duelo válido pelas oitavas de final da Libertadores
Jogadores do Cruzeiro e Flamengo disputando a bola no duelo válido pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: Douglas Magno/AFP)

O empate em 1 a 1 entre Flamengo e Cruzeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, repercutiu na imprensa espanhola. O "Diario AS" destacou o equilíbrio entre as duas equipes, mas colocou o atual campeão continental sob "imensa pressão" antes da partida decisiva no Maracanã.

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A publicação espanhola considerou que o confronto entre dois dos principais clubes do futebol brasileiro permanece completamente aberto após o primeiro encontro. O jornal também valorizou a reação do Flamengo depois do gol de Arroyo e a participação de Paquetá, que voltou aos gramados após a lesão sofrida durante a Copa do Mundo.

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Equilíbrio marca duelo entre Flamengo e Cruzeiro para o AS

Na avaliação do AS, a igualdade foi a principal característica do confronto entre as equipes comandadas por Artur Jorge e Leo Jardim. O jornal destacou a experiência dos dois treinadores portugueses e apontou que o resultado foi construído em uma partida na qual os detalhes tiveram papel decisivo.

– Se há uma palavra que define o confronto entre duas das grandes potências do futebol brasileiro, essa palavra é igualdade – escreveu o veículo.

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O Cruzeiro conseguiu controlar as ações durante boa parte do segundo tempo e abriu o placar com Kenny Arroyo. O atacante equatoriano acertou um chute colocado no ângulo de Rossi, colocando os donos da casa em vantagem. O AS classificou aquele momento da partida como de "domínio absoluto" do Cruzeiro. A equipe mineira, entretanto, não conseguiu transformar o período de superioridade em uma vantagem maior no placar.

Flamengo e Cruzeiro em ação pelas oitavas de final da Libertadores
Flamengo e Cruzeiro em ação pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: Douglas Magno/AFP)

A resposta do Flamengo veio com Paquetá. O meia voltou a jogar depois da lesão sofrida na Copa do Mundo e participou diretamente da reação rubro-negra no segundo tempo. O empate aconteceu após uma cobrança de falta. A bola bateu na trave e sobrou para Paquetá, que apareceu para completar a jogada e deixar o placar novamente igual.

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Matéria do Diario AS sobre o duelo entre Cruzeiro e Flamengo
Matéria do Diario AS sobre o duelo entre Cruzeiro e Flamengo (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: Paquetá resgata Flamengo (título)
O primeiro jogo entre Cruzeiro e o campeão da Libertadores, pelas oitavas de final da competição, terminou empatado. (subtítulo)

Depois do 1 a 1, as duas equipes ainda buscaram a vitória, mas não conseguiram alterar o resultado. Para o jornal espanhol, o confronto foi marcado por momentos de equilíbrio e por oportunidades que poderiam ter mudado o rumo da partida. Com o placar, o AS finalizou afirmando que a partida entre Flamengo e Cruzeiro foi "um duelo onde os detalhes fizeram a diferença".

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