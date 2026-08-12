Messi quebra o silêncio sobre a morte do pai em publicação emocionante Jorge Messi morreu na última sexta-feira (7)

Lionel Messi se pronunciou nas redes sociais após a perda de seu pai, Jorge Messi, que faleceu na última sexta-feira (7) aos 68 anos, em uma clínica na cidade de Rosário, na Argentina.

O ídolo argentino abriu o coração em uma publicação feita no Instagram, onde declarou não acreditar na partida do pai e revelou que Jorge teve papel fundamental para a sua participação na Copa do Mundo de 2026 — torneio considerado por muitos como a melhor atuação individual do camisa 10 em Mundiais, mesmo sem a conquista do título.

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Lionel Messi ao lado de Jorge Messi (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira a declaração do craque argentino na íntegra:



— Pai, ainda não consigo acreditar que você se foi. A ficha não cai, ou melhor, não quero que caia. É muito difícil para mim imaginar que não vou mais te ver, que não vamos mais nos falar. Sei que você estava sofrendo e que é o melhor, mas você se foi cedo demais. Ainda tínhamos muito para aproveitar juntos.

Você me pedia tanto para jogar a última Copa do Mundo e, dias antes de começar, foi quando você piorou. Era a primeira vez que você não estaria em um torneio, mas a mamãe me dizia que você ia melhorar e que ficaria bem para poder viajar. Eu te dizia que íamos chegar à final para que você pudesse viajar.

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Toda vez que terminava um jogo, eu esperava e sentia falta da sua mensagem. Foi aí que percebi que a situação era realmente grave. Mesmo assim, eu não parava de pensar em chegar o mais longe possível, para te dar tempo e para que você visse um jogo. Chegamos à final e você não pôde estar lá. Eu queria ganhá-la para levar até você e te mostrar mais uma. Não consegui, minhas pernas não aguentavam mais. Desta vez tentei ir contra o meu físico, mas não consegui. Nunca consegui me sentir bem.

Quando cheguei, você achava que tínhamos perdido a final nos pênaltis. Não pudemos conversar sobre nada do que aconteceu. Você não pôde aproveitar nada. Não fomos campeões, mas você não sabe como aproveitamos cada jogo. Mais uma vez, você tinha razão: eu tinha que estar lá e jogar.

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Te conto isso porque foi a única coisa sobre a qual não pudemos conversar, porque todo o resto você já sabe. A gente se falava todos os dias e se via quando era possível por causa dos meus compromissos.

Não sei o que vou fazer sem você, não sei como seguir em frente. Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas se vou continuar fazendo isso por muito mais tempo. Você esteve ao meu lado desde o início, faltava tão pouco para o final. Por que não aguentou só mais um pouquinho para terminarmos juntos?

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Sei que a sua felicidade era ver a sua família bem, a sua esposa, os seus filhos e, acima de tudo, sem que os outros soubessem, me ver jogar…

Desde pequeno sempre foi assim. Você me levava para todos os treinos assim que chegava do trabalho. Para muitos, a mamãe me levava porque você estava trabalhando.

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Obviamente, você não faltava a nenhum jogo. Como você sofria me vendo jogar e como aproveitava, embora nunca me elogiasse muito.

Você foi pai, amigo e empresário. Sempre foi a pessoa que precisava ser em cada momento e nunca errou em nada. Além de algumas broncas ou brigas, você sempre tinha razão. No final, tudo acontecia como você dizia.

Vou sentir muito a sua falta, mas você sempre estará presente, e especialmente na educação dos meus filhos, porque os meço e os educo como vocês fizeram comigo.

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Descanse em paz e cuide de nós aí de cima como fazia aqui. Obrigado por tudo.

Te amo, pai.

Agradecimento ao apoio dos fãs

Em uma publicação à parte, o craque argentino fez questão de expressar seu carinho aos fãs e amigos pelo apoio recebido neste momento delicado:

— Quero agradecer de coração por todo o carinho, respeito e enorme consideração que tiveram comigo e com a minha família neste momento tão doloroso pela partida do meu pai. Obrigado por nos acompanharem, por cada mensagem, cada gesto e, acima de tudo, por respeitarem a nossa dor e a nossa intimidade.

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Ausência de Jorge Messi na Copa do Mundo foi sinal

Jorge Messi sempre foi uma pessoa muito presente na vida pessoal dos filhos, mas também dos jogos de Lionel Messi ao longo de sua carreira por Barcelona, PSG, Inter Miami e Argentina. No entanto, o progenitor do craque não viajou aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026, o que gerou rumores sobre sua saúde.

Após a estreia da Argentina com show de Messi sobre a Argélia, a família publicou um comunicado em que dizia que Jorge Messi estava em Rosário tratando de um problema de saúde. A doença e a causa da morte nunca foram divulgadas.

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