Bélgica atropela Tunísia em último amistoso das seleções antes da Copa

A Bélgica terminou a preparação para a Copa do Mundo com uma vitória tranquila por 5 a 0 em cima da Tunísia, em amistoso na manhã deste sábado (6). Jogando ao lado da sua torcida, no King Baudouin Stadium, em Bruxelas, capital do país, os belgas pressionaram o rival desde o começo da partida e não tiveram dificuldade de construir o placar, aberto por Trossard aos 28 minutos do primeiro tempo, e ampliado por De Ketelare, De Bruyne, Lukebakio e Raskin, na segunda etapa.

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A Tunísia ainda teve um jogador expulso aos 17 minutos do segundo tempo, com o segundo cartão amarelo do atacante Ismael Gharbi e facilitou o trabalho da equipe comandada pelo técnico Rudi Garcia. A Bélgica marcou os dois últimos gols já nos minutos finais de jogo, o que deixou o placar elástico, mas não menos merecido pelo desempenho superior ao adversário em campo.

Agora, as equipes voltam as atenções totalmente para a Copa do Mundo e viajam no começo desta semana para o torneio. Os tunisianos farão os jogos da fase de grupos nos México e nos Estados Unidos, enquanto os belgas jogarão apenas em solo norte-americano.

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A Bélgica chega com moral para a Copa do Mundo. Rudi Garcia soma uma sequência de 13 jogos de invencibilidade e, além da goleada deste sábado, vem de uma vitória contra a Croácia, finalista e semifinalista dos dois últimos Mundiais, por 2 a 0. A equipe teve em campo seus principais nomes, como o próprio De Bruyne, além de Doku, Tielemans, Trossard e o goleiro Courtois, que pouco foi exigido aos longo dos 90 minutos.

Na Copa, a equipe terá pela frente Egito, que joga contra o Brasil também neste sábado, Irã e Nova Zelândia, o que deve tornar o caminho na fase de grupos tranquilo para a Bélgica. Do outro lado, a Tunísia não terá caminho fácil e caiu na mesma chave de Holanda, Japão e Suécia.

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Os tunisianos entram campo apenas no dia 14 de junho, diante da Suécia, às 17h (horário de Brasília), em Dallas, nos EUA. Depois, o time faz viagem ao México para enfrentar o Japão e retorna ao solo norte-americano para finalizar a fase contra a Holanda. Já a Bélgica estreia no dia 15 de junho contra o Egito. O Irã é o segundo adversário e Nova Zelândia é a terceira rival do grupo.