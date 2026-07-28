Vasco recusa proposta da Europa por Paulo Henrique Lateral-direito perdeu espaço e titularidade na equipe cruz-maltina

O Vasco recusou uma proposta do PAOK, equipe da primeira divisão da Grécia, pela contratação do lateral Paulo Henrique. Ainda que tenha perdido espaço no time titular, o clube não tem interesse em negociar o jogador neste momento. Nos últimos dias, o clube também rejeitou propostas de empréstimo pelos atacantes Brenner e Marino Hinestroza. A informação foi dada em primeira mão pelo Ge e confirmada pelo Lance!

Atualmente, o Vasco identifica cinco posições como prioridade para reforço ainda nesta janela: zagueiro, volante, meia, atacante de lado e centroavante.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Paulo Henrique se recupera de entorse sofrida no Vasco antes da Copa

No empate contra o Paysandu pela 5ª fase da Copa do Brasil, no dia 13 de maio, Paulo Henrique deixou o gramado sentindo dores. Poucos dias depois foi confirmada uma entorse no tornozelo direito, que o deixou de fora durante a paralisação para a Copa do Mundo.

O jogador voltou a entrar em campo com o Vasco no segundo compromisso da equipe após o retorno da temporada regular. O lateral entrou aos 70 minutos de jogo contra o Independiente Medellín, na Colômbia. No último compromisso do Vasco, contra o Mirassol, o jogador não foi utilizado.

continua após a publicidade

Paulo Henrique em ação durante Vasco x Paysandu (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.