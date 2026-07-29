Quando fecha o mercado da Série A 2026/2027? Veja a data da janela de transferências Saiba até quando clubes italianos podem contratar e vender jogadores

O mercado da bola na Itália segue aquecido com os principais clubes da Série A buscando reforços para a temporada 2026/27. A janela já está aberta, e equipes tradicionais como Inter de Milão, Juventus e Milan monitoram oportunidades para fechar seus elencos antes do encerramento oficial do período permitido para registrar novos reforços. Conforme o cronograma estabelecido para o futebol europeu neste verão, a janela de transferências italiana será encerrada no dia 1º de setembro de 2026.

Os clubes italianos terão até as 19h (horário local) da data estipulada para protocolar a documentação de novos atletas junto à federação. O período de negociações foi oficialmente aberto no dia 15 de junho, permitindo que as diretorias trabalhassem durante toda a pré-temporada e as primeiras rodadas do campeonato nacional.

continua após a publicidade

Data de fechamento da janela da Série A segue padrão europeu

Gonçalo Ramos, novo reforço do Milan para a próxima temporada da Liga Italiana (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

A escolha do dia 1º de setembro para o fechamento do mercado não é por acaso, pois segue um padrão de alinhamento entre as principais ligas da Europa, incluindo a Premier League (Inglaterra) e a La Liga (Espanha). Essa combinação entre as grandes competições continentais visa facilitar as transações entre clubes de diferentes países e evitar o risco de equipes perderem jogadores sem tempo hábil para reposição.

Nesta janela, a liga italiana tem sido palco de movimentações significativas e especulações de alto impacto. Exemplo disso é o acerto do zagueiro inglês John Stones com a Inter de Milão e o forte interesse da Juventus na contratação do goleiro japonês Zion Suzuki, destaque da última Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Enquanto países como França e Alemanha também encerram seus prazos entre o fim de agosto e o início de setembro, outros mercados menores, como o de Portugal e da Turquia, permitem inscrições até o dia 4 de setembro, oferecendo uma margem ligeiramente maior para os clubes dessas regiões. A expectativa é de que, fiel à tradição do futebol italiano, a Série A registre um volume elevado de transações de última hora nos instantes finais do dia 1º de setembro.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O que acontece após o fechamento?

Com o encerramento da janela de verão, os clubes da Liga italiana ficam impedidos de registrar novos reforços até a reabertura do mercado, prevista para o início de 2027.

continua após a publicidade

Por isso, o chamado "deadline day", em 1º de setembro, costuma concentrar anúncios de última hora, empréstimos e negociações fechadas nos instantes finais do mercado. Em alguns casos, operações iniciadas antes do horário limite ainda podem ser concluídas posteriormente, desde que toda a documentação tenha sido enviada dentro do prazo regulamentar.

Por causa da proximidade do fechamento do mercado e o início da Série A, diversas equipes costumam utilizar as primeiras rodadas para ajustar o elenco. A próxima temporada da liga italiana terá início no dia 23 de agosto, com Napoli, Milan, Roma e outras equipes em campo.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.