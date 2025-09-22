AO VIVO: Acompanhe os vencedores da Bola de Ouro 2025
Maior premiação do futebol mundial acontece nesta segunda-feira (22)
A Bola de Ouro, a mais prestigiada premiação do futebol mundial, acontece nesta segunda-feira (22) pela revista francesa "France Football", durante cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris. O evento, que terá início às 16h (de Brasília), contará com a presença de importantes nomes do esporte e premiará os destaques da temporada 2024/25 em categorias como melhor jogador, melhor jogadora, melhor goleiro(a), jovem revelação, clube do ano, entre outras.
Ao longo desta segunda-feira, a Bola de Ouro divulgou, aos poucos, a lista seletiva dos 30 jogadores e jogadoras escolhidos entre os melhores do último ano. Até o início da cerimônia, os selecionados entre os 30 e os 11 finalistas foram anunciados previamente.
Na categoria feminina, todos os nomes já foram revelados, e agora aguarda-se a divulgação do aguardado top-10 durante o evento oficial. No masculino, a lista também está sendo divulgada progressivamente, com 18 nomes conhecidos até o momento. Entre os brasileiros, Marta ocupa a 12ª posição no feminino, e Vini Jr a 16ª no masculino.
Lista dos vencedores da Bola de Ouro 🏆
Melhor jogador
3️⃣0️⃣ Michael Olise (Bayern de Munique/França)
2️⃣9️⃣ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool/Alemanha)
2️⃣8️⃣ Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda)
2️⃣7️⃣ Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
2️⃣6️⃣ Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
2️⃣5️⃣ Denzel Dumfries (Inter de Milão/Holanda)
2️⃣4️⃣ Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
2️⃣3️⃣ Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
2️⃣2️⃣ Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)
2️⃣1️⃣ Serhou Guirassy (Borussia Dortmund/Guiné)
2️⃣0️⃣ Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
1️⃣9️⃣ João Neves (PSG/Portugal)
1️⃣8️⃣ Scott McTominay (Napoli/Escócia)
1️⃣7️⃣ Robert Lewandowski (Barcelona/Polônia)
1️⃣6️⃣ Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)
1️⃣5️⃣ Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal/Suécia)
1️⃣4️⃣ Desiré Doué (PSG/França)
1️⃣3️⃣ Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
1️⃣2️⃣ Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
1️⃣1️⃣
1️⃣0️⃣
9️⃣
8️⃣
7️⃣
6️⃣
5️⃣
4️⃣
3️⃣
2️⃣
1️⃣
Melhor jogadora
3️⃣0️⃣ Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
2️⃣9️⃣ Steph Catley (Arsenal/Austrália)
2️⃣8️⃣ Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
2️⃣7️⃣ Clara Mateo (Paris FC/França)
2️⃣6️⃣ Lindsey Horan (Lyon/EUA)
2️⃣5️⃣ Emily Fox (Arsenal/EUA)
2️⃣4️⃣ Sofia Cantore (Washington Spirit/Itália)
2️⃣3️⃣ Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suécia)
2️⃣2️⃣ Esther Gonzalez (NJ/NY Gotham/Espanha)
2️⃣1️⃣ Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
2️⃣0️⃣ Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
1️⃣9️⃣ Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
1️⃣8️⃣ Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
1️⃣7️⃣ Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
1️⃣6️⃣ Cristiana Girelli (Juventus/Itália)
1️⃣5️⃣ Sandy Baltimore (Chelsea/França)
1️⃣4️⃣ Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
1️⃣3️⃣ Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
1️⃣2️⃣ Marta (Orlando Pride/Brasil)
1️⃣1️⃣ Claudia Pina (Barcelona/Espanha)
1️⃣0️⃣
9️⃣
8️⃣
7️⃣
6️⃣
5️⃣
4️⃣
3️⃣
2️⃣
1️⃣
Matéria em atualização...
