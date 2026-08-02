AO VIVO: Acompanhe o domingo (02) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu
A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações deste domingo (2º), com os destaques do mercado da bola no continente.
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Veja as movimentações deste sábado (1º):
Endrick 👀 Roma
A Roma colocou Endrick na lista de reforços para a temporada. Segundo a "Gazzetta dello Sport", o clube italiano monitora a situação do atacante brasileiro e aguarda uma definição do Real Madrid sobre o espaço que ele terá no elenco antes de decidir se fará uma proposta, que pode ser por empréstimo com opção de compra.
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Rayan 👀 Al-Hilal
O Al-Hilal demonstrou interesse na contratação de Rayan. De acordo com o "ge", o clube saudita vê o atacante brasileiro, de 19 anos, como o substituto ideal de Malcom, que deve deixar a equipe nesta janela. Ainda não há proposta oficial, mas a diretoria pretende intensificar os contatos nas próximas semanas para avaliar a viabilidade do negócio.
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Yan Couto ➡️ Como
O Como está perto de acertar a contratação de Yan Couto. Segundo Fabrizio Romano, o clube italiano chegou a um acordo de princípio com o Borussia Dortmund e agora negocia os detalhes da cláusula de opção de compra para concluir a chegada do lateral-direito brasileiro.
Pep Chavarría ➡️ Chelsea
O Chelsea avançou nas negociações pela contratação de Pep Chavarría. De acordo com Fabrizio Romano, os Blues melhoraram a oferta pelo lateral-esquerdo espanhol, enquanto o Rayo Vallecano confirmou que o negócio será fechado por 25 milhões de euros, mais bônus, na maior venda da história do clube.
Ferran Torres 👀 PSG
O PSG abriu negociações para contratar Ferran Torres. Segundo o jornal "Sport", o Barcelona aguarda uma definição do atacante, que também pode renovar seu contrato, mas não descarta negociá-lo caso receba uma proposta considerada compatível com seu valor de mercado.
Mamadou Sangare 🤝 Brentford
O Brentford anunciou a contratação de Mamadou Sangare. O meio-campista malinês de 24 anos chega ao clube vindo do Lens e assinou contrato por cinco temporadas, com opção de renovação por mais um ano, em uma transferência que se tornou a mais cara da história dos Bees.
Randal Kolo Muani 🤝 Juventus
A Juventus chegou a um acordo com o PSG para contratar Randal Kolo Muani em definitivo. Segundo o "L'Équipe", o clube italiano pagará 38 milhões de euros, além de até 12 milhões de euros em bônus, pelo atacante francês, que já defendia a Velha Senhora por empréstimo e viajará para realizar exames médicos antes da assinatura do contrato.
Juanlu Sánchez 🤝 Bournemouth
O Bournemouth acertou a contratação de Juanlu Sánchez, do Sevilla. De acordo com a "Sky Sports", o clube inglês pagará 9,5 milhões de libras, além de até 1,7 milhão de libras em bônus, pelo lateral-direito espanhol de 22 anos, enquanto o Sevilla manterá 10% dos direitos de uma futura venda.
Emiliano Martínez ❌ Juventus
A Juventus desistiu da contratação de Emiliano Martínez. Segundo Fabrizio Romano, o clube italiano encerrou as negociações com o Aston Villa após considerar elevados os valores envolvidos na operação, que já havia esfriado nos últimos dias por conta da diferença entre as partes.4 anos, que chega para reforçar o elenco após se destacar na última temporada pelo time português.
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
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Premier League (Inglaterra)
- De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Serie A (Itália)
- De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.
Bundesliga (Alemanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Ligue 1 (França)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
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