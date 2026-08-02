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AO VIVO: Acompanhe o domingo (02) do mercado da bola internacional

Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 11:32
Atualizado há 2 minutos
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Dibu Martínez durante vitória da Argentina sobre Cabo Verde, na Copa do Mundo
Dibu Martínez durante vitória da Argentina sobre Cabo Verde, na Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações deste domingo (2º), com os destaques do mercado da bola no continente.

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Veja as movimentações deste sábado (1º):

Endrick 👀 Roma

A Roma colocou Endrick na lista de reforços para a temporada. Segundo a "Gazzetta dello Sport", o clube italiano monitora a situação do atacante brasileiro e aguarda uma definição do Real Madrid sobre o espaço que ele terá no elenco antes de decidir se fará uma proposta, que pode ser por empréstimo com opção de compra.
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Rayan 👀 Al-Hilal

O Al-Hilal demonstrou interesse na contratação de Rayan. De acordo com o "ge", o clube saudita vê o atacante brasileiro, de 19 anos, como o substituto ideal de Malcom, que deve deixar a equipe nesta janela. Ainda não há proposta oficial, mas a diretoria pretende intensificar os contatos nas próximas semanas para avaliar a viabilidade do negócio.
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Yan Couto ➡️ Como

O Como está perto de acertar a contratação de Yan Couto. Segundo Fabrizio Romano, o clube italiano chegou a um acordo de princípio com o Borussia Dortmund e agora negocia os detalhes da cláusula de opção de compra para concluir a chegada do lateral-direito brasileiro.

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Pep Chavarría ➡️ Chelsea

O Chelsea avançou nas negociações pela contratação de Pep Chavarría. De acordo com Fabrizio Romano, os Blues melhoraram a oferta pelo lateral-esquerdo espanhol, enquanto o Rayo Vallecano confirmou que o negócio será fechado por 25 milhões de euros, mais bônus, na maior venda da história do clube.

Ferran Torres 👀 PSG

O PSG abriu negociações para contratar Ferran Torres. Segundo o jornal "Sport", o Barcelona aguarda uma definição do atacante, que também pode renovar seu contrato, mas não descarta negociá-lo caso receba uma proposta considerada compatível com seu valor de mercado.

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Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife / AFP)

Mamadou Sangare 🤝 Brentford

O Brentford anunciou a contratação de Mamadou Sangare. O meio-campista malinês de 24 anos chega ao clube vindo do Lens e assinou contrato por cinco temporadas, com opção de renovação por mais um ano, em uma transferência que se tornou a mais cara da história dos Bees.

Randal Kolo Muani 🤝 Juventus

A Juventus chegou a um acordo com o PSG para contratar Randal Kolo Muani em definitivo. Segundo o "L'Équipe", o clube italiano pagará 38 milhões de euros, além de até 12 milhões de euros em bônus, pelo atacante francês, que já defendia a Velha Senhora por empréstimo e viajará para realizar exames médicos antes da assinatura do contrato.

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Juanlu Sánchez 🤝 Bournemouth

O Bournemouth acertou a contratação de Juanlu Sánchez, do Sevilla. De acordo com a "Sky Sports", o clube inglês pagará 9,5 milhões de libras, além de até 1,7 milhão de libras em bônus, pelo lateral-direito espanhol de 22 anos, enquanto o Sevilla manterá 10% dos direitos de uma futura venda.

Emiliano Martínez ❌ Juventus

A Juventus desistiu da contratação de Emiliano Martínez. Segundo Fabrizio Romano, o clube italiano encerrou as negociações com o Aston Villa após considerar elevados os valores envolvidos na operação, que já havia esfriado nos últimos dias por conta da diferença entre as partes.4 anos, que chega para reforçar o elenco após se destacar na última temporada pelo time português.

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📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️ Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas

Premier League (Inglaterra)

  • De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.

LaLiga (Espanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Serie A (Itália)

  • De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.

Bundesliga (Alemanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Ligue 1 (França)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

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