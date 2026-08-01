Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jornal espanhol elogia Endrick após gol: 'Não quer ser o terceiro'

Atacante brasileiro recebe elogios da imprensa espanhola e ganha respaldo para disputar espaço no ataque do Real Madrid

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 18:33
Favorite o Lance! no Google
Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina
Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina (Foto: X/@realmadrid)

Endrick foi um dos destaques do Real Madrid no empate por 2 a 2 com a Fiorentina, neste sábado (1), em amistoso de pré-temporada. Autor do primeiro gol da equipe, o brasileiro recebeu elogios do jornal espanhol Marca, que destacou sua determinação para conquistar espaço no elenco comandado por José Mourinho.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Na análise da partida, o veículo afirmou que Endrick "não quer ser o terceiro camisa 9" do elenco e ressaltou a postura do atacante diante da concorrência pela posição. Segundo o jornal, o brasileiro entrou na temporada disposto a convencer Mourinho de que merece mais oportunidades.

continua após a publicidade

Recado com gol e entrega em campo

O Marca destacou que Endrick aproveitou sua primeira participação no jogo para abrir o placar e ainda comemorou beijando o escudo do Real Madrid. Para o diário, o atacante deu um recado ao clube ao mostrar eficiência logo no primeiro toque na bola.

Além do gol, a publicação elogiou o estilo de jogo do brasileiro, ressaltando sua entrega durante toda a partida.

— Endrick quer convencer Mourinho e o clube, e só há uma maneira de fazer isso: marcar gols. Contra a Fiorentina, entrou na área, dominou a bola e finalizou diante do goleiro. Além dos gols, não desiste de nenhuma bola e se entrega totalmente na pressão — escreveu o jornal.

continua após a publicidade
Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina
Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina (Foto: X/@realmadrid)

Pedido por mais oportunidades

Apesar da chegada do jovem centroavante Espí ao elenco, o Marca defendeu que Endrick merece uma sequência maior de partidas.

O veículo reconheceu a trajetória de Mourinho e afirmou que o treinador pode ter motivos para suas escolhas, mas ponderou que o brasileiro "merece, no mínimo, uma oportunidade real" para mostrar seu potencial durante a temporada.

Outros destaques da partida

Além de Endrick, o jornal também destacou a atuação do jovem Alexis Ciria, autor do segundo gol do Real Madrid, e elogiou o retorno de José Mourinho ao comando da equipe. O português foi descrito como mais tranquilo à beira do campo, mas mantendo a personalidade característica ao reclamar da arbitragem e orientar os jogadores.

continua após a publicidade

Por outro lado, a publicação apontou que a fragilidade defensiva segue sendo um problema para o Real Madrid, embora tenha lembrado que Mourinho escalou uma linha defensiva improvisada, sem seus zagueiros titulares disponíveis.

José Mourinho em treino do Real Madrid
José Mourinho em treino do Real Madrid - (Foto: Reprodução / X)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Hansi Flick em treino do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

Futebol Internacional

Hansi Flick é sincero sobre Julian Álvarez no Barcelona: 'Estou focado'

Há 1 hora
Salah é o principal astro do Egito na Copa do Mundo 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Futebol Internacional

Sem clube, Salah se aproxima de novo clube na Turquia

Há 1 hora
AO VIVO com gol de Gabriel Jesus, Arsenal vai goleando o Wigan pela Copa da Inglaterra

Futebol Internacional

Gabriel Jesus marca em amistoso do Arsenal contra o Girona

Há 1 hora
Almada comemora gol pela seleção argentina

Flamengo

Flamengo espera resposta de Almada e define prazo para negociação

Há 2 horas
Danny Welbeck foi anunciado pelo Chelsea

Futebol Internacional

Chelsea anuncia contratação de centroavante veterano

Há 2 horas
Rodri com o troféu de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026

Futebol Internacional

Novo treinador do City despista sobre acerto entre Rodri e Real Madrid: 'Boatos'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Adeyemi em ação pelo Barcelona

Mercado espanhol: principais reforços e negociações antes da temporada

Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa

Calendário do futebol europeu 2026/27: confira datas de início e sorteios

Maia Leona Kamper Rodrigues, atacante do Bahia. (Bahia/Divulgação)

Entenda o que levou atacante alemã a escolher o Bahia para viver primeira experiência no futebol brasileiro

Endrick com a camisa do Real Madrid

Estrangeiros são sinceros sobre Endrick: 'Real não valoriza'

Juninho faz sua comemoração com as mãos

Ex-Flamengo, Juninho faz primeiro hat-trick da carreira e lidera goleada do Pumas

Felipe Augusto apontando para o céu

Ex-Corinthians, Felipe Augusto abre o jogo sobre ida à Europa e sonha com convocação para a Seleção Brasileira

Raúl Asencio em ação pelo Real Madrid

Asencio, do Real Madrid, irá a julgamento por pornografia infantil

Endrick comemorando o gol marcado no amistoso contra a Fiorentina

Com futuro cercado de incertezas, Endrick responde com gol em amistoso

Endrick decide jogo para o Real Madrid (Foto: Divulgação)

Veja gols em Real Madrid x Fiorentina: Endrick abre o placar

Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC

Treinador do Tottenham admite incerteza sobre futuro de Richarlison: 'Temos que conversar'

João Pedro comemora gol do Chelsea sobre o Aston Villa (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Na mira do Barcelona, João Pedro renova contrato e vira intocável no Chelsea

Fran González em ação pelo Real Madrid

Real Madrid encaminha saída de promessa para rival do Campeonato Espanhol

João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea

Chelsea é punido por 74 violações e sofre transfer ban em 2027