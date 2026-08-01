Jornal espanhol elogia Endrick após gol: 'Não quer ser o terceiro' Atacante brasileiro recebe elogios da imprensa espanhola e ganha respaldo para disputar espaço no ataque do Real Madrid

Endrick foi um dos destaques do Real Madrid no empate por 2 a 2 com a Fiorentina, neste sábado (1), em amistoso de pré-temporada. Autor do primeiro gol da equipe, o brasileiro recebeu elogios do jornal espanhol Marca, que destacou sua determinação para conquistar espaço no elenco comandado por José Mourinho.

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Na análise da partida, o veículo afirmou que Endrick "não quer ser o terceiro camisa 9" do elenco e ressaltou a postura do atacante diante da concorrência pela posição. Segundo o jornal, o brasileiro entrou na temporada disposto a convencer Mourinho de que merece mais oportunidades.

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Recado com gol e entrega em campo

O Marca destacou que Endrick aproveitou sua primeira participação no jogo para abrir o placar e ainda comemorou beijando o escudo do Real Madrid. Para o diário, o atacante deu um recado ao clube ao mostrar eficiência logo no primeiro toque na bola.

Além do gol, a publicação elogiou o estilo de jogo do brasileiro, ressaltando sua entrega durante toda a partida.

— Endrick quer convencer Mourinho e o clube, e só há uma maneira de fazer isso: marcar gols. Contra a Fiorentina, entrou na área, dominou a bola e finalizou diante do goleiro. Além dos gols, não desiste de nenhuma bola e se entrega totalmente na pressão — escreveu o jornal.

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Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina (Foto: X/@realmadrid)

Pedido por mais oportunidades

Apesar da chegada do jovem centroavante Espí ao elenco, o Marca defendeu que Endrick merece uma sequência maior de partidas.

O veículo reconheceu a trajetória de Mourinho e afirmou que o treinador pode ter motivos para suas escolhas, mas ponderou que o brasileiro "merece, no mínimo, uma oportunidade real" para mostrar seu potencial durante a temporada.

Outros destaques da partida

Além de Endrick, o jornal também destacou a atuação do jovem Alexis Ciria, autor do segundo gol do Real Madrid, e elogiou o retorno de José Mourinho ao comando da equipe. O português foi descrito como mais tranquilo à beira do campo, mas mantendo a personalidade característica ao reclamar da arbitragem e orientar os jogadores.

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Por outro lado, a publicação apontou que a fragilidade defensiva segue sendo um problema para o Real Madrid, embora tenha lembrado que Mourinho escalou uma linha defensiva improvisada, sem seus zagueiros titulares disponíveis.

José Mourinho em treino do Real Madrid - (Foto: Reprodução / X)

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