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Rayan entra na mira do Al-Hilal para substituir brasileiro no ataque

Jogador teve boas atuações no Bournemouth e Seleção Brasileira

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 11:44
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Rayan, ex-Vasco, em ação pelo Bornemouth (Foto: Reprodução/X)
Rayan, ex-Vasco, em ação pelo Bornemouth (Foto: Reprodução/X)

O bom desempenho de Rayan com a camisa do Bournemouth e da Seleção Brasileira colocou o atacante no radar do Al-Hilal. De acordo com o ge, o clube saudita pretende investir no brasileiro de 19 anos para ocupar a vaga que deve ser deixada por Malcom, fora dos planos do técnico Simone Inzaghi.

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O interesse surge após a rápida adaptação de Rayan ao futebol inglês e o bom desempenho na Copa do Mundo. Titular da Seleção Brasileira em três partidas do torneio, o atacante ganhou valorização no mercado e passou a despertar atenção de clubes de diferentes países. Conforme o ge, o Al-Hilal pretende intensificar os contatos nas próximas semanas para entender as condições de uma possível negociação.

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Al-Hilal vê Rayan como substituto ideal de Malcom

A movimentação do clube saudita está ligada à provável saída de Malcom. Depois de três temporadas no Al-Hilal, o atacante brasileiro não está nos planos de Simone Inzaghi e pode ser negociado nesta janela, e a diretoria já trabalha na busca por um substituto.

De acordo com o ge, Rayan reúne características consideradas ideais pelo clube. Além do desempenho recente, a idade e o potencial de valorização futura fazem com que o atacante seja visto como um investimento de longo prazo.

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Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League
Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

O Bournemouth, porém, não deve facilitar uma eventual negociação. A equipe inglesa desembolsou 35 milhões de euros para contratar o jogador junto ao Vasco no início de 2026 e tem conhecimento do crescimento do seu valor de mercado após os últimos meses. Segundo a publicação, o Al-Hilal reconhece que precisará fazer um investimento elevado para convencer o clube inglês a abrir conversas pela transferência.

Destaque na Copa aumenta valorização

A boa participação de Rayan na Copa do Mundo ajudou a ampliar o interesse pelo atacante. O brasileiro disputou quatro partidas pela Seleção, sendo titular em três delas, e contribuiu com uma assistência durante a campanha comandada por Carlo Ancelotti.

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O desempenho se somou ao impacto causado logo nos primeiros meses pelo Bournemouth, onde o atacante rapidamente conquistou espaço após deixar o Vasco. Enquanto o interesse do Al-Hilal ganha força, Rayan segue integrado ao elenco inglês. O atacante já se reapresentou para a pré-temporada e participa normalmente das atividades do Bournemouth.

Até o momento não há proposta oficial apresentada ao clube inglês nem manifestação pública do Bournemouth sobre uma possível negociação. A expectativa é de que o cenário evolua nas próximas semanas, quando o Al-Hilal pretende avançar nos contatos para avaliar a viabilidade da transferência.

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