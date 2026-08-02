Rayan entra na mira do Al-Hilal para substituir brasileiro no ataque
Jogador teve boas atuações no Bournemouth e Seleção Brasileira
O bom desempenho de Rayan com a camisa do Bournemouth e da Seleção Brasileira colocou o atacante no radar do Al-Hilal. De acordo com o ge, o clube saudita pretende investir no brasileiro de 19 anos para ocupar a vaga que deve ser deixada por Malcom, fora dos planos do técnico Simone Inzaghi.
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O interesse surge após a rápida adaptação de Rayan ao futebol inglês e o bom desempenho na Copa do Mundo. Titular da Seleção Brasileira em três partidas do torneio, o atacante ganhou valorização no mercado e passou a despertar atenção de clubes de diferentes países. Conforme o ge, o Al-Hilal pretende intensificar os contatos nas próximas semanas para entender as condições de uma possível negociação.
Al-Hilal vê Rayan como substituto ideal de Malcom
A movimentação do clube saudita está ligada à provável saída de Malcom. Depois de três temporadas no Al-Hilal, o atacante brasileiro não está nos planos de Simone Inzaghi e pode ser negociado nesta janela, e a diretoria já trabalha na busca por um substituto.
De acordo com o ge, Rayan reúne características consideradas ideais pelo clube. Além do desempenho recente, a idade e o potencial de valorização futura fazem com que o atacante seja visto como um investimento de longo prazo.
O Bournemouth, porém, não deve facilitar uma eventual negociação. A equipe inglesa desembolsou 35 milhões de euros para contratar o jogador junto ao Vasco no início de 2026 e tem conhecimento do crescimento do seu valor de mercado após os últimos meses. Segundo a publicação, o Al-Hilal reconhece que precisará fazer um investimento elevado para convencer o clube inglês a abrir conversas pela transferência.
Destaque na Copa aumenta valorização
A boa participação de Rayan na Copa do Mundo ajudou a ampliar o interesse pelo atacante. O brasileiro disputou quatro partidas pela Seleção, sendo titular em três delas, e contribuiu com uma assistência durante a campanha comandada por Carlo Ancelotti.
O desempenho se somou ao impacto causado logo nos primeiros meses pelo Bournemouth, onde o atacante rapidamente conquistou espaço após deixar o Vasco. Enquanto o interesse do Al-Hilal ganha força, Rayan segue integrado ao elenco inglês. O atacante já se reapresentou para a pré-temporada e participa normalmente das atividades do Bournemouth.
Até o momento não há proposta oficial apresentada ao clube inglês nem manifestação pública do Bournemouth sobre uma possível negociação. A expectativa é de que o cenário evolua nas próximas semanas, quando o Al-Hilal pretende avançar nos contatos para avaliar a viabilidade da transferência.
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