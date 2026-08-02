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'Beira o ridículo': jornal europeu detona Casemiro após erro na MLS

Jogador falhou em um lance que ocasionou gol do adversário

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 12:02
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Casemiro em ação pelo Inter Miami
Casemiro em ação pelo Inter Miami (Foto: Leonardo Fernandez / AFP)

O segundo jogo de Casemiro pelo Inter Miami repercutiu na imprensa espanhola após um lance que terminou em gol contra no empate por 2 a 2 com o Columbus Crew, pela MLS. Em publicação deste domingo, o "Mundo Deportivo" classificou a atuação do volante brasileiro como "beirando o ridículo" ao destacar a sequência de erros cometida pelo jogador na jogada que resultou no empate da equipe adversária.

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O lance aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o Inter Miami vencia por 1 a 0. Casemiro errou um passe na saída de bola, viu o Columbus Crew recuperar a posse e, na tentativa de impedir o cruzamento, acabou desviando a bola para o próprio gol. O jornal espanhol destacou que o brasileiro protagonizou "dois erros na mesma jogada" e afirmou que "dificilmente ele poderia imaginar um início pior" em sua passagem pelo clube norte-americano.

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Manchete do Mundo Deportivo sobre o erro de Casemiro
Manchete do Mundo Deportivo sobre o erro de Casemiro (Foto: Reprodução/Mundo Deportivo)

Tradução: Casemiro está beirando o ridículo com o Inter Miami (Título)
O ex-jogador do Real Madrid e do Manchester United errou um passe e acabou marcando um gol contra contra o Columbus Crew (Subtítulo)

+ Casemiro falha e marca gol contra em jogo do Inter Miami; veja

Falha de Casemiro marcou empate do Columbus Crew

O volante iniciou a jogada tentando organizar a saída de bola, mas entregou a posse ao adversário. Na sequência do ataque, Hugo Picard recuperou a bola e acionou Gazdag, que encontrou Taha Habroune pela direita. O cruzamento foi interceptado por Casemiro, mas o desvio acabou enganando o goleiro e terminou dentro da própria meta.

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O Mundo Deportivo ainda destacou a reação do brasileiro após o lance. De acordo com o veículo, Casemiro ficou visivelmente abatido e precisou ser consolado por companheiros de equipe, que tentaram levantá-lo após o gol contra.

– O rosto do brasileiro era a própria imagem do desespero, a ponto de alguns companheiros de equipe terem que consolá-lo e ajudá-lo a se levantar. Dois erros na mesma jogada para Casemiro, que teve azar, mas terá a chance de se redimir na próxima quinta-feira, quando o Inter Miami enfrentar o St. Louis pela fase de grupos da Copa das Ligas – escreveu o jornal.

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Apesar do erro, o Inter Miami voltou à frente do placar ainda na primeira etapa, com Noah Allen. Nos minutos finais, porém, Brais Méndez marcou para o Columbus Crew e decretou o empate por 2 a 2.

Casemiro em ação pelo Inter Miami
Casemiro em ação pelo Inter Miami (Foto: Leonardo Fernandez / AFP)

A partida foi apenas a segunda de Casemiro com a camisa do Inter Miami. O volante chegou ao clube após deixar o Manchester United e estreou na rodada anterior da MLS, depois de defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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No primeiro compromisso pela equipe norte-americana, o brasileiro recebeu avaliações positivas e terminou a partida com quase 90% de aproveitamento nos passes, além de registrar um desarme e sete recuperações de bola, de acordo com dados do Sofascore.

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