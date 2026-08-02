Igor Thiago, do Brentford, estaria na mira do Manchester United, segundo jornalista
Negociação, no entanto, dependeria de fatores
O nome de Igor Thiago passou a ser ligado ao Manchester United para a temporada 26/27. Segundo informações do jornalista inglês Ben Jacobs, da rádio "talkSPORT", o clube entrou em contato com representantes do atacante brasileiro para entender sua situação, mas uma eventual negociação ainda estaria em estágio inicial. Até o momento, não há conversas avançadas entre as partes, e o interesse não foi confirmado oficialmente pelos clubes envolvidos.
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O possível movimento acontece em um momento de indefinição no ataque do Manchester United. Zirkzee segue com futuro incerto em Old Trafford, enquanto a diretoria prioriza reforços para o meio-campo e a lateral esquerda antes de decidir se fará um novo investimento para o setor ofensivo.
Igor Thiago ganhou destaque no futebol inglês após uma temporada de afirmação pelo Brentford. Depois de enfrentar dificuldades em seu primeiro ano no clube devido a lesões, o atacante brasileiro respondeu em campo na última campanha ao marcar 26 gols em 41 partidas, desempenho que o colocou entre os principais nomes da equipe.
As boas atuações também renderam convocações para a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. Embora não tenha balançado as redes no torneio, o centroavante consolidou sua valorização no mercado europeu.
Segundo Ben Jacobs, o Manchester United fez um primeiro contato com o estafe do jogador para entender as condições de uma possível negociação. Ainda de acordo com o jornalista, porém, as tratativas permanecem em fase inicial e dependem do planejamento do clube para o restante da janela de transferências.
Negociação depende de outros fatores
Além da prioridade dada a outras posições, o Manchester United acompanha a situação de Joshua Zirkzee. O atacante holandês tem sido especulado em outros clubes durante a janela, e uma eventual saída pode abrir espaço para a chegada de um novo camisa 9.
Outro obstáculo é a situação contratual de Igor Thiago. O brasileiro renovou recentemente seu vínculo com o Brentford e tem contrato válido até 2031, o que fortalece a posição do clube inglês em uma eventual negociação.
Contratado em 2024 junto ao Club Brugge, Igor Thiago chegou a ser a compra mais cara da história do Brentford. Desde então, tornou-se uma das principais referências ofensivas da equipe e ajudou o clube a realizar uma de suas melhores campanhas na Premier League.
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