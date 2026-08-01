Infantino segue? Entenda a eleição para presidente da Fifa Dirigente máximo do futebol enfrenta desgaste e corre risco de não se reeleger

O plano de Gianni Infantino de vender parte dos direitos da Copa do Mundo durou poucos dias, e foi abandonado pelo próprio presidente da Fifa após repercussão negativa entre algumas das mais poderosas confederações do planeta. Mas a imagem do dirigente sai bastante arranhada do episódio, e agora até mesmo a reeleição que era dada como certa corre o risco de não acontecer. Entenda como funciona a eleição para presidente da Fifa.

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O pleito que vai eleger o principal dirigente do futebol mundial para o próximo quadriênio acontecerá durante o 77º Congresso da Fifa, em março do próximo ano, no Marrocos, mas os candidatos devem se inscrever até 18 de novembro deste ano.

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O estatuto da entidade prevê que um presidente pode ficar por no máximo três mandatos. Infantino está no cargo desde 2016 e atualmente cumpre o terceiro mandato, mas o primeiro deles foi considerado tampão, já que a eleição aconteceu após afastamento de Joseph Blatter naquele ano. Assim, a contagem oficial passou a acontecer após Infantino ser eleito em 2019.

Sem eleição prevista, Congresso da Fifa de 2026 foi realizado em Vancouver, no Canadá (Divulgação/Fifa)

À exceção da primeira eleição, que teve outros três concorrentes, as outras duas definições para presidente da Fifa foram por aclamação. Agora, Gianni Infantino deverá ter concorrência.

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A escolha do presidente da Fifa é relativamente simples. As 211 associações membro participam da eleição, com voto secreto. Se houver apenas dois candidatos, vence quem tiver maioria simples — no caso, a partir de 106 votos, se todas estiverem presentes no dia da votação; se forem mais de dois, é preciso alcançar 2/3 (141 votos) para levar no primeiro turno.

Se o número não for atingido, é feita uma nova rodada de votação, com o menos votado ficando de fora da disputa. No fim, a disputa necessariamente fica entre os dois mais votados, que buscará a maioria simples.

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