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Infantino segue? Entenda a eleição para presidente da Fifa

Dirigente máximo do futebol enfrenta desgaste e corre risco de não se reeleger

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 10:31
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Presidente da Fifa, Gianni Infantino em coletiva durante o Mundial de Clubes
Presidente da Fifa, Gianni Infantino agora vê o cargo ameaçado (Foto: Juan Mabromata/AFP)

O plano de Gianni Infantino de vender parte dos direitos da Copa do Mundo durou poucos dias, e foi abandonado pelo próprio presidente da Fifa após repercussão negativa entre algumas das mais poderosas confederações do planeta. Mas a imagem do dirigente sai bastante arranhada do episódio, e agora até mesmo a reeleição que era dada como certa corre o risco de não acontecer. Entenda como funciona a eleição para presidente da Fifa.

➡️Movimento da Fifa prevê Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções

O pleito que vai eleger o principal dirigente do futebol mundial para o próximo quadriênio acontecerá durante o 77º Congresso da Fifa, em março do próximo ano, no Marrocos, mas os candidatos devem se inscrever até 18 de novembro deste ano.

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O estatuto da entidade prevê que um presidente pode ficar por no máximo três mandatos. Infantino está no cargo desde 2016 e atualmente cumpre o terceiro mandato, mas o primeiro deles foi considerado tampão, já que a eleição aconteceu após afastamento de Joseph Blatter naquele ano. Assim, a contagem oficial passou a acontecer após Infantino ser eleito em 2019.

Congresso da Fifa de 2026 foi realizado em Vancouver, no Canadá
Sem eleição prevista, Congresso da Fifa de 2026 foi realizado em Vancouver, no Canadá (Divulgação/Fifa)

À exceção da primeira eleição, que teve outros três concorrentes, as outras duas definições para presidente da Fifa foram por aclamação. Agora, Gianni Infantino deverá ter concorrência.

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A escolha do presidente da Fifa é relativamente simples. As 211 associações membro participam da eleição, com voto secreto. Se houver apenas dois candidatos, vence quem tiver maioria simples — no caso, a partir de 106 votos, se todas estiverem presentes no dia da votação; se forem mais de dois, é preciso alcançar 2/3 (141 votos) para levar no primeiro turno. 

Se o número não for atingido, é feita uma nova rodada de votação, com o menos votado ficando de fora da disputa. No fim, a disputa necessariamente fica entre os dois mais votados, que buscará a maioria simples.

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