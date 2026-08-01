Gabriel Jesus marca em amistoso do Arsenal contra o Girona
Atacante começa a temporada com gol pelo Arsenal
Gabriel Jesus marcou um dos gols da vitória do Arsenal sobre o Girona, neste sábado (1º), em amistoso de pré-temporada. O atacante brasileiro entrou ainda no primeiro tempo, substituindo Viktor Gyokeres, e balançou as redes no início da etapa final, em mais um compromisso da equipe antes da estreia na Premier League.
O amistoso faz parte da preparação da equipe de Mikel Arteta para a temporada, na qual os Gunners defenderão o título da Premier League e voltarão a disputar a Champions League.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Gabriel Jesus está perto de recorde na Premier League
Além de iniciar a temporada marcando, Gabriel Jesus entra em 2026/27 com a possibilidade de alcançar uma marca histórica na Premier League.
O atacante soma 79 gols em 243 partidas na competição e ocupa a segunda posição entre os brasileiros com mais gols no Campeonato Inglês. À frente está apenas Roberto Firmino, que encerrou sua passagem pelo torneio com 82 gols em 256 jogos.
Assim, Gabriel precisa de apenas três gols para igualar a marca do ex-atacante do Liverpool e de quatro para se tornar, de forma isolada, o maior artilheiro brasileiro da história da Premier League.
Arsenal se prepara para a estreia oficial
Depois do amistoso diante do Girona, o Arsenal ainda terá outros compromissos antes do início da temporada oficial. A equipe enfrenta Betis e Como em amistosos, disputa a Copa Emirates contra o Borussia Dortmund e decide a Supercopa da Inglaterra diante do Manchester City.
A estreia na Premier League está marcada para 21 de agosto, quando os atuais campeões recebem o Coventry City em busca de começar a defesa do título com vitória.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Futebol Internacional
Sem clube, Salah se aproxima de novo clube na TurquiaHá 1 minuto
Flamengo
Flamengo mantém postura por Thiago Almada e define prazo para negociaçãoHá 23 minutos
Futebol Internacional
Chelsea anuncia contratação de centroavante veteranoHá 26 minutos
Futebol Internacional
Novo treinador do City despista sobre acerto entre Rodri e Real Madrid: 'Boatos'Há 54 minutos
Futebol Internacional
Mercado espanhol: principais reforços e negociações antes da temporadaHá 1 hora
Futebol Internacional
Calendário do futebol europeu 2026/27: confira datas de início e sorteiosHá 1 hora
Mais LANCE!