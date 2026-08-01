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Gabriel Jesus marca em amistoso do Arsenal contra o Girona

Atacante começa a temporada com gol pelo Arsenal

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 16:40
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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AO VIVO com gol de Gabriel Jesus, Arsenal vai goleando o Wigan pela Copa da Inglaterra
Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal na última temporada (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Gabriel Jesus marcou um dos gols da vitória do Arsenal sobre o Girona, neste sábado (1º), em amistoso de pré-temporada. O atacante brasileiro entrou ainda no primeiro tempo, substituindo Viktor Gyokeres, e balançou as redes no início da etapa final, em mais um compromisso da equipe antes da estreia na Premier League.

O amistoso faz parte da preparação da equipe de Mikel Arteta para a temporada, na qual os Gunners defenderão o título da Premier League e voltarão a disputar a Champions League.

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Gabriel Jesus está perto de recorde na Premier League

Além de iniciar a temporada marcando, Gabriel Jesus entra em 2026/27 com a possibilidade de alcançar uma marca histórica na Premier League.

O atacante soma 79 gols em 243 partidas na competição e ocupa a segunda posição entre os brasileiros com mais gols no Campeonato Inglês. À frente está apenas Roberto Firmino, que encerrou sua passagem pelo torneio com 82 gols em 256 jogos.

Assim, Gabriel precisa de apenas três gols para igualar a marca do ex-atacante do Liverpool e de quatro para se tornar, de forma isolada, o maior artilheiro brasileiro da história da Premier League.

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Arsenal se prepara para a estreia oficial

Depois do amistoso diante do Girona, o Arsenal ainda terá outros compromissos antes do início da temporada oficial. A equipe enfrenta Betis e Como em amistosos, disputa a Copa Emirates contra o Borussia Dortmund e decide a Supercopa da Inglaterra diante do Manchester City.

A estreia na Premier League está marcada para 21 de agosto, quando os atuais campeões recebem o Coventry City em busca de começar a defesa do título com vitória.

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Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League
Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal contra a Inter de Milão, pela Champions League (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

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