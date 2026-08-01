Sem clube, Salah se aproxima de novo clube na Turquia
Trabzonspor oferece contrato de dois anos e salário de 17 milhões de euros por temporada para convencer atacante egípcio
O Trabzonspor entrou na disputa pela contratação de Mohamed Salah e apresentou uma proposta milionária para convencer o atacante a seguir para o futebol turco. Livre no mercado após o fim do contrato com o Liverpool, o egípcio de 34 anos recebeu uma oferta de vínculo por duas temporadas, com salário anual de 17 milhões de euros, segundo informações da imprensa turca.
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Disputa na Turquia
De acordo com o jornalista Yagiz Sabuncuoglu, dirigentes do Trabzonspor se reuniram com os representantes de Salah e formalizaram a proposta. Já o jornalista Santi Aouna afirma que o clube está próximo de um acordo com o jogador, após avançar nas negociações com seu estafe.
A investida pode frustrar os planos do Besiktas, que também negociava a contratação do atacante. Segundo as publicações, o clube de Istambul havia apresentado uma oferta inferior, com salário de cerca de 10 milhões de euros por temporada, além de bônus, e interrompeu as conversas após a entrada do rival.
Além dos clubes turcos, equipes do Campeonato Saudita seguem acompanhando a situação de Salah. O Al-Ittihad continua entre os interessados no atacante, após já ter tentado sua contratação em janelas anteriores.
Ídolo do Liverpool
Salah encerrou sua passagem pelo Liverpool ao fim da última temporada e deixou Anfield como um dos maiores jogadores da história do clube. Durante o período na equipe inglesa, conquistou dois títulos da Premier League, uma Champions League, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Europa, além de diversos prêmios individuais. Agora, o futuro do atacante pode ser definido no futebol turco, caso o Trabzonspor consiga concluir a negociação.
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