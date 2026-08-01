Retorno de Mudryk entusiasma Xabi Alonso: 'Não esperávamos' Técnico do Chelsea comemora volta do atacante ucraniano após fim da suspensão por doping

O técnico Xabi Alonso celebrou o retorno de Mykhailo Mudryk ao elenco do Chelsea após o fim do processo relacionado ao caso de doping, mas adotou cautela ao projetar a utilização do atacante. Segundo o treinador, o clube não esperava contar com o ucraniano neste momento da pré-temporada e será necessário um período de readaptação antes que ele volte a atuar.

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Mudryk, de 25 anos, não disputa uma partida oficial desde novembro de 2024, quando foi suspenso provisoriamente após um exame apontar resultado adverso para a substância proibida meldônio. O jogador aceitou a violação das regras antidoping e cumpriu uma suspensão de um ano e oito meses, período suficiente para o encerramento do processo pela Federação Inglesa (FA).

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Retorno gradual

Após a derrota do Chelsea por 2 a 1 para o Tottenham, em amistoso realizado em Sydney, Xabi Alonso confirmou que Mudryk se juntará ao elenco na próxima etapa da excursão, em Hong Kong. No entanto, o treinador destacou que ainda é cedo para avaliar as condições físicas do atacante.

— Sim, ele vai para Hong Kong, mas ainda não conversei com ele. É cedo para saber como está fisicamente e quanto tempo precisará para voltar a jogar. Estamos muito felizes por ele, principalmente porque não conseguimos imaginar tudo o que enfrentou nesse período e como lidou com essa situação — afirmou.

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O comandante explicou que Mudryk treinou sozinho durante toda a suspensão, sem acesso às instalações do Chelsea ou à comissão técnica do clube. Para manter a forma, o atacante contratou um treinador particular e realizou atividades em um clube das divisões inferiores da Inglaterra.

— Esperamos que isso leve tempo. Ele treinou sozinho todos os dias e deve ter sido muito difícil, porque queria jogar futebol e fazer parte de um time, mas não pôde. Agora vamos acompanhá-lo de perto e ver como as coisas evoluem — completou.

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Mudryk e Ashley Young se enfrentaram no Everton x Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea)

Surpresa e elogios

Xabi Alonso admitiu que o retorno de Mudryk surpreendeu o Chelsea, que montou o elenco para a temporada contando com diversas opções para os lados do ataque, como Pedro Neto, Estêvão, Jamie Gittens, Geovany Quenda, Cole Palmer e Morgan Rogers.

— Para ser sincero, não esperávamos receber essa grande notícia neste momento — disse.

Apesar da cautela, o treinador fez questão de elogiar as qualidades do ucraniano, lembrando do desempenho apresentado por ele nos tempos de Shakhtar Donetsk.

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— Lembro do impacto que ele causava no Shakhtar, da velocidade, da capacidade no um contra um e de criar jogadas praticamente sozinho. Ele é um jogador especial, mas certamente precisará de tempo — concluiu.

Xabi Alonso em treinamentos do Chelsea (Foto: Reprodução / X @ChelseaFC)

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