Time de Rayan anuncia promessa do futebol português
Antonio Silva assina após deixar o Benfica e chega para substituir Marcos Senesi na equipe inglesa
O Bournemouth anunciou, neste sábado (1º), a contratação do zagueiro Antonio Silva, de 22 anos, junto ao Benfica. A negociação foi fechada por 21,4 milhões de libras (cerca de R$ 157 milhões), com mais 4,3 milhões de libras (R$ 31,5 milhões) em bônus por metas, totalizando aproximadamente 25,7 milhões de libras (R$ 188,5 milhões). O defensor chega para ocupar a vaga deixada por Marcos Senesi, que deixou o clube na última janela de transferências.
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Reforço para a defesa
Considerado um dos principais talentos da posição em Portugal, Antonio Silva disputou 237 partidas pelo Benfica, apesar da pouca idade. Revelado pelo clube português, o zagueiro conquistou títulos nacionais e foi eleito o melhor defensor do Campeonato Português na temporada 2022/23.
Pela seleção portuguesa, soma 20 partidas e integrou os elencos da Copa do Mundo de 2022, da Eurocopa de 2024 e da campanha do título da Liga das Nações de 2025.
Primeiras palavras
Em sua apresentação, Antonio Silva destacou a oportunidade de atuar na Premier League e afirmou estar motivado para defender o Bournemouth.
— Estou muito feliz por estar aqui. É um prazer jogar pelo Bournemouth e na Premier League. Mal posso esperar para começar a temporada com meus companheiros. A mentalidade é sempre vencer e vou dar o meu melhor pelos torcedores — afirmou.
O Bournemouth buscava um zagueiro com qualidade na saída de bola e força física para recompor o setor defensivo. A diretoria também destacou a experiência internacional e a mentalidade vencedora do português como fatores decisivos para a contratação.
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