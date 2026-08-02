Casemiro falha e marca gol contra em jogo do Inter Miami; veja Brasileiro é novo reforço de equipe estadunidense

Inter Miami e Columbus Crew empataram em 2 a 2, no último sábado (1), pela temporada regular da Major League Soccer (MLS). No confronto, o meia Casemiro protagonizou uma falha e foi responsável por marcar um gol contra.

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O lance envolvendo o brasileiro aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 33 minutos, quando Casemiro errou um passe na saída de bola e em um ataque rápido do adversário, acabou tentando cortar a jogada, mas jogou a bola para o próprio gol.

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O erro do volante fez o Columbus empatar a partida. Antes, o Inter Miami vencia o confronto por 1 a 0. Antes do fim da primeira etapa, Noah Allen marcou novamente para o time de South Beach e Brais Méndez, nos minutos finais, deixou o placar empatado em 2 a 2.

Veja abaixo o gol contra de Casemiro:

Casemiro errando passe e fazendo gol contra pelo Inter Miami.



🎥 @ColumbusCrew pic.twitter.com/aRaDgal2Nz — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 2, 2026

Como foi a estreia de Casemiro pelo Inter Miami

Casemiro voltou a disputar uma partida por clubes após um período sem atuar. Seu último jogo havia sido antes da Copa do Mundo, quando ainda defendia o Manchester United. Depois disso, o volante esteve com a Seleção Brasileira, que acabou eliminada nas oitavas de final do Mundial para a Noruega.

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Na estreia pelo Inter Miami, o brasileiro apresentou bons números. Segundo dados do "Sofascore", terminou o confronto com quase 90% de aproveitamento nos passes, além de registrar um desarme e sete bolas recuperadas ao longo dos 90 minutos.

O volante não havia sido relacionado para o compromisso anterior da equipe, contra o Chicago Fire, e fez sua primeira aparição justamente como titular diante do Montreal. A expectativa é que Casemiro ganhe sequência e se torne uma das referências do meio-campo da equipe.

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Mesmo sem Messi e Rodrigo De Paul, que seguem fora após a decisão da Copa do Mundo, o Inter Miami conquistou mais um resultado positivo e manteve a boa fase na MLS.

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