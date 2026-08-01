Chelsea anuncia contratação de centroavante veterano
Danny Welbeck, de 35 anos, deixa o Brighton e assina contrato até 2028 com os Blues
O Chelsea anunciou neste sábado (1) a contratação do atacante Danny Welbeck, de 35 anos. O centroavante inglês deixa o Brighton após seis temporadas e assinou contrato até junho de 2028 com o clube londrino. O valor da negociação não foi divulgado. A chegada do veterano faz parte da estratégia dos Blues de acrescentar experiência ao elenco comandado por Xabi Alonso.
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Experiência para o elenco
Revelado pelo Manchester United, Welbeck também defendeu o Arsenal antes de atuar pelo Brighton, onde viveu uma das melhores fases da carreira. Na última temporada da Premier League, marcou 13 gols, seu melhor desempenho na competição, e encerrou a passagem pelo clube com 51 gols e 18 assistências em 201 partidas. Ao longo da carreira, o atacante acumula 400 jogos no Campeonato Inglês.
A contratação também reforça a mudança de perfil do Chelsea no mercado. Depois de temporadas apostando em jogadores mais jovens, o clube volta a investir em um atleta experiente. Antes de Welbeck, a última contratação de um jogador acima dos 26 anos havia sido Pierre-Emerick Aubameyang, há quatro anos.
Primeiras palavras
Em entrevista ao site oficial do Chelsea, Welbeck comemorou o acerto e destacou a ambição de disputar títulos com a equipe londrina.
— Quando você ouve sobre o interesse do Chelsea, isso te enche de um orgulho imenso. Conhecendo a história do clube, sei que é uma equipe que quer conquistar títulos em todas as temporadas. É uma honra chegar a um clube dessa grandeza em um momento tão empolgante.
O atacante também afirmou que já teve conversas com Xabi Alonso antes da transferência e revelou estar motivado para o novo desafio.
— Já conheço alguns jogadores e tive conversas fantásticas com o treinador. Tenho essa chama dentro de mim e estou pronto para dar tudo por este clube para deixar todos no Chelsea e os torcedores orgulhosos.
Carreira de Welbeck
Além da passagem de destaque pelo Brighton, Welbeck conquistou dois títulos da Premier League pelo Manchester United, clube onde foi revelado. Pela seleção da Inglaterra, disputou 42 partidas, marcou 16 gols e participou das Copas do Mundo de 2014 e 2018. No Chelsea, disputará posição com João Pedro, Liam Delap, e Nicolas Jackson no setor ofensivo.
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