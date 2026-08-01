Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Chelsea anuncia contratação de centroavante veterano

Danny Welbeck, de 35 anos, deixa o Brighton e assina contrato até 2028 com os Blues

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 16:27
Favorite o Lance! no Google
Danny Welbeck foi anunciado pelo Chelsea
Danny Welbeck foi anunciado pelo Chelsea (Foto: Reprodução/Chelsea FC)

O Chelsea anunciou neste sábado (1) a contratação do atacante Danny Welbeck, de 35 anos. O centroavante inglês deixa o Brighton após seis temporadas e assinou contrato até junho de 2028 com o clube londrino. O valor da negociação não foi divulgado. A chegada do veterano faz parte da estratégia dos Blues de acrescentar experiência ao elenco comandado por Xabi Alonso.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Experiência para o elenco

Revelado pelo Manchester United, Welbeck também defendeu o Arsenal antes de atuar pelo Brighton, onde viveu uma das melhores fases da carreira. Na última temporada da Premier League, marcou 13 gols, seu melhor desempenho na competição, e encerrou a passagem pelo clube com 51 gols e 18 assistências em 201 partidas. Ao longo da carreira, o atacante acumula 400 jogos no Campeonato Inglês.

continua após a publicidade

A contratação também reforça a mudança de perfil do Chelsea no mercado. Depois de temporadas apostando em jogadores mais jovens, o clube volta a investir em um atleta experiente. Antes de Welbeck, a última contratação de um jogador acima dos 26 anos havia sido Pierre-Emerick Aubameyang, há quatro anos.

Danny Welbeck foi anunciado pelo Chelsea
Danny Welbeck foi anunciado pelo Chelsea (Foto: Reprodução/Chelsea FC)

Primeiras palavras

Em entrevista ao site oficial do Chelsea, Welbeck comemorou o acerto e destacou a ambição de disputar títulos com a equipe londrina.

— Quando você ouve sobre o interesse do Chelsea, isso te enche de um orgulho imenso. Conhecendo a história do clube, sei que é uma equipe que quer conquistar títulos em todas as temporadas. É uma honra chegar a um clube dessa grandeza em um momento tão empolgante.

continua após a publicidade

O atacante também afirmou que já teve conversas com Xabi Alonso antes da transferência e revelou estar motivado para o novo desafio.

— Já conheço alguns jogadores e tive conversas fantásticas com o treinador. Tenho essa chama dentro de mim e estou pronto para dar tudo por este clube para deixar todos no Chelsea e os torcedores orgulhosos.

Danny Welbeck foi anunciado pelo Chelsea
Danny Welbeck foi anunciado pelo Chelsea (Foto: Reprodução/Chelsea FC)

Carreira de Welbeck

Além da passagem de destaque pelo Brighton, Welbeck conquistou dois títulos da Premier League pelo Manchester United, clube onde foi revelado. Pela seleção da Inglaterra, disputou 42 partidas, marcou 16 gols e participou das Copas do Mundo de 2014 e 2018. No Chelsea, disputará posição com João Pedro, Liam Delap, e Nicolas Jackson no setor ofensivo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Salah é o principal astro do Egito na Copa do Mundo 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Futebol Internacional

Sem clube, Salah se aproxima de novo clube na Turquia

Há 1 minuto
AO VIVO com gol de Gabriel Jesus, Arsenal vai goleando o Wigan pela Copa da Inglaterra

Futebol Internacional

Gabriel Jesus marca em amistoso do Arsenal contra o Girona

Há 14 minutos
Almada comemora gol pela seleção argentina

Flamengo

Flamengo mantém postura por Thiago Almada e define prazo para negociação

Há 23 minutos
Rodri com o troféu de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026

Futebol Internacional

Novo treinador do City despista sobre acerto entre Rodri e Real Madrid: 'Boatos'

Há 54 minutos
Adeyemi em ação pelo Barcelona

Futebol Internacional

Mercado espanhol: principais reforços e negociações antes da temporada

Há 1 hora
Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa

Futebol Internacional

Calendário do futebol europeu 2026/27: confira datas de início e sorteios

Há 1 hora
Mais LANCE!
Maia Leona Kamper Rodrigues, atacante do Bahia. (Bahia/Divulgação)

Entenda o que levou atacante alemã a escolher o Bahia para viver primeira experiência no futebol brasileiro

Endrick com a camisa do Real Madrid

Estrangeiros são sinceros sobre Endrick: 'Real não valoriza'

Juninho faz sua comemoração com as mãos

Ex-Flamengo, Juninho faz primeiro hat-trick da carreira e lidera goleada do Pumas

Felipe Augusto apontando para o céu

Ex-Corinthians, Felipe Augusto abre o jogo sobre ida à Europa e sonha com convocação para a Seleção Brasileira

Raúl Asencio em ação pelo Real Madrid

Asencio, do Real Madrid, irá a julgamento por pornografia infantil

Endrick comemorando o gol marcado no amistoso contra a Fiorentina

Com futuro cercado de incertezas, Endrick responde com gol em amistoso

Endrick decide jogo para o Real Madrid (Foto: Divulgação)

Veja gols em Real Madrid x Fiorentina: Endrick abre o placar

Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC

Treinador do Tottenham admite incerteza sobre futuro de Richarlison: 'Temos que conversar'

João Pedro comemora gol do Chelsea sobre o Aston Villa (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Na mira do Barcelona, João Pedro renova contrato e vira intocável no Chelsea

Fran González em ação pelo Real Madrid

Real Madrid encaminha saída de promessa para rival do Campeonato Espanhol

João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea

Chelsea é punido por 74 violações e sofre transfer ban em 2027

Aleksander Ceferin reeleito na Uefa

Uefa cita 'acordo sórdido' e diz não confiar mais em Infantino

Vini Jr usando o novo uniforme do Real Madrid

Vini Jr toma decisão e decide baixar pedida para renovar com Real Madrid