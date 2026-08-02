Com Arsenal de olho, Vini Jr se reapresenta ao Real Madrid Atacante entra em último ano de contrato ainda sem acordo de renovação

O atacante Vini Jr se reapresenta nesta segunda-feira (3) ao Real Madrid para começar a definir seu futuro no clube. O jogador da Seleção Brasileira inicia a última temporada de contrato com a equipe espanhola, e ainda não há um acordo de renovação. O Arsenal, da Inglaterra, monitora a situação e está pronto para oferecer uma proposta ao brasileiro.

➡️Apesar de recuo da Fifa, Uefa se prepara para tentar forçar saída de Infantino

Caso não assine a renovação até o fim deste ano, Vini Jr poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe em janeiro e sair como agente livre em julho de 2027.

continua após a publicidade

Vini Jr chega este domingo a Madri. Ele estava de férias desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, e irá conversar pessoalmente com José Mourinho, novo técnico do Real Madrid, nesta segunda-feira. Segundo a imprensa europeia, o técnico português deseja contar com o atacante para esta próxima temporada.

O problema é que Vini Jr e Real Madrid estão com as negociações travadas há cerca de um ano e meio. No início de 2025, o atacante entrou na mira do bilionário futebol saudita, mas decidiu permanecer na Espanha após alinhavar um novo acordo com o Real. Só que, desde então, nenhum novo contrato foi assinado.

continua após a publicidade

Fontes com acesso às negociações indicam que o imbróglio passa por um desejo de Vini Jr em receber um bônus pela renovação de contrato, algo que não é praxe no Real Madrid. E o clube espanhol não está disposto a ceder nesse ponto, sob o argumento de que abriria um precedente, com risco de efeito cascata.

O brasileiro já recebe um dos maiores salários do elenco, quase o teto estabelecido pelo presidente, Florentino Pérez, próximo a 20 milhões de euros (R$ 116,4 milhões) anuais. Mas os ganhos do companheiro Kylian Mbappé são consideravelmente mais altos porque incluem a diluição da "luva" que o francês recebeu ao se transferir para o Real.

continua após a publicidade

Pesa contra o brasileiro também o tradicional jogo duro que Florentino Pérez costuma apresentar ao firmar contratos. Cristiano Ronaldo e Ángel Di María são dois exemplos de jogadores que acabaram saindo após o dirigente se demonstrar irredutível.

Vini Jr deve renovar com o Real Madrid, mas saída não está descartada (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Arsenal mantém interesse em contratar Vini Jr

Caso não chegue a um acordo, o Real Madrid pode abrir oficialmente as negociações para liberar Vini Jr. A imprensa inglesa noticia já há algumas semanas o interesse do Arsenal em contar com o atacante.

continua após a publicidade

O técnico Mikel Arteta é entusiasta da contratação, e neste sábado (1) deu uma declaração que animou os torcedores, apesar de não ter citado nomes:

— Esperamos ter movimentações nas próximas semanas. Obviamente, queremos melhorar como qualquer outro time, e vocês podem ver pelo mercado de transferências e pelos nossos adversários o que estamos fazendo. Não ficaremos parados e somos muito ambiciosos em relação a onde queremos chegar — disse Arteta, após goleada do Arsenal por 4 a 1 em amistoso com o Girona.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.