Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com Arsenal de olho, Vini Jr se reapresenta ao Real Madrid

Atacante entra em último ano de contrato ainda sem acordo de renovação

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 11:13
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr
Vini Jr deve decidir seu futuro nesta semana (Foto: Josep Lago/AFP)

O atacante Vini Jr se reapresenta nesta segunda-feira (3) ao Real Madrid para começar a definir seu futuro no clube. O jogador da Seleção Brasileira inicia a última temporada de contrato com a equipe espanhola, e ainda não há um acordo de renovação. O Arsenal, da Inglaterra, monitora a situação e está pronto para oferecer uma proposta ao brasileiro.

➡️Apesar de recuo da Fifa, Uefa se prepara para tentar forçar saída de Infantino

Caso não assine a renovação até o fim deste ano, Vini Jr poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe em janeiro e sair como agente livre em julho de 2027.

continua após a publicidade

Vini Jr chega este domingo a Madri. Ele estava de férias desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, e irá conversar pessoalmente com José Mourinho, novo técnico do Real Madrid, nesta segunda-feira. Segundo a imprensa europeia, o técnico português deseja contar com o atacante para esta próxima temporada.

O problema é que Vini Jr e Real Madrid estão com as negociações travadas há cerca de um ano e meio. No início de 2025, o atacante entrou na mira do bilionário futebol saudita, mas decidiu permanecer na Espanha após alinhavar um novo acordo com o Real. Só que, desde então, nenhum novo contrato foi assinado.

continua após a publicidade

Fontes com acesso às negociações indicam que o imbróglio passa por um desejo de Vini Jr em receber um bônus pela renovação de contrato, algo que não é praxe no Real Madrid. E o clube espanhol não está disposto a ceder nesse ponto, sob o argumento de que abriria um precedente, com risco de efeito cascata.

O brasileiro já recebe um dos maiores salários do elenco, quase o teto estabelecido pelo presidente, Florentino Pérez, próximo a 20 milhões de euros (R$ 116,4 milhões) anuais. Mas os ganhos do companheiro Kylian Mbappé são consideravelmente mais altos porque incluem a diluição da "luva" que o francês recebeu ao se transferir para o Real.

continua após a publicidade

Pesa contra o brasileiro também o tradicional jogo duro que Florentino Pérez costuma apresentar ao firmar contratos. Cristiano Ronaldo e Ángel Di María são dois exemplos de jogadores que acabaram saindo após o dirigente se demonstrar irredutível.

Vini Jr, atacante do Real Madrid
Vini Jr deve renovar com o Real Madrid, mas saída não está descartada (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Arsenal mantém interesse em contratar Vini Jr

Caso não chegue a um acordo, o Real Madrid pode abrir oficialmente as negociações para liberar Vini Jr. A imprensa inglesa noticia já há algumas semanas o interesse do Arsenal em contar com o atacante.

continua após a publicidade

O técnico Mikel Arteta é entusiasta da contratação, e neste sábado (1) deu uma declaração que animou os torcedores, apesar de não ter citado nomes:

— Esperamos ter movimentações nas próximas semanas. Obviamente, queremos melhorar como qualquer outro time, e vocês podem ver pelo mercado de transferências e pelos nossos adversários o que estamos fazendo. Não ficaremos parados e somos muito ambiciosos em relação a onde queremos chegar —  disse Arteta, após goleada do Arsenal por 4 a 1 em amistoso com o Girona.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina

Futebol Internacional

Endrick desperta interesse da Roma, que aguarda posição do Real Madrid

Há 2 minutos
Casemiro em ação pelo Inter Miami

Futebol Internacional

'Beira o ridículo': jornal europeu detona Casemiro após erro na MLS

Há 28 minutos
Rayan, ex-Vasco, em ação pelo Bornemouth (Foto: Reprodução/X)

Futebol Internacional

Rayan entra na mira do Al-Hilal para substituir brasileiro no ataque

Há 46 minutos
Dibu Martínez durante vitória da Argentina sobre Cabo Verde, na Copa do Mundo

Futebol Internacional

AO VIVO: Acompanhe o domingo (02) do mercado da bola internacional

Há 57 minutos
Igor Thiago comemorando gol pelo Brentford (Foto: Reprodução/X)

Futebol Internacional

Igor Thiago, do Brentford, estaria na mira do Manchester United, segundo jornalista

Há 1 hora
Gianni Infantino, presidente da Fifa, se manifestou sobre jogo do Fortaleza (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

Futebol Internacional

Apesar de recuo da Fifa, Uefa se prepara para tentar forçar saída de Infantino

Há 2 horas
Mais LANCE!
Advogado Pedro Trengrouse discursa na ONU

Presidente da Fifa Master Alumni vê Infantino ainda favorito: 'Há muito ruído'

Partida entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão (Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (02/08/2026)

Gabriel Mec conduz o Grêmio ao ataque em jogo da Copa Sul-Americana

10 ou ponta: Gabriel Mec enfrenta dilema que impacta a Seleção

Casemiro em ação pelo Inter Miami

Casemiro falha e marca gol contra em jogo do Inter Miami; veja

Rayan comemora gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League

Time de Rayan anuncia promessa do futebol português

Mudryk com a bandeira da Ucrânia sendo apresentado no Chelsea, em 2023

Retorno de Mudryk entusiasma Xabi Alonso: 'Não esperávamos'

Suarez comemorando gol em Inter Miami x Columbus Crew pela MLS

Veja gols em Inter Miami x Columbus Crew: Casemiro marca contra

Santiago Sosa comemora gol com o Racing

Em negociação com Vasco, Sosa fica fora de jogo do Racing

Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina

Jornal espanhol elogia Endrick após gol: 'Não quer ser o terceiro'

Hansi Flick em treino do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

Hansi Flick é sincero sobre Julian Álvarez no Barcelona: 'Estou focado'

Salah é o principal astro do Egito na Copa do Mundo 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Sem clube, Salah se aproxima de novo clube na Turquia

AO VIVO com gol de Gabriel Jesus, Arsenal vai goleando o Wigan pela Copa da Inglaterra

Gabriel Jesus marca em amistoso do Arsenal contra o Girona

Almada comemora gol pela seleção argentina

Flamengo espera resposta de Almada e define prazo para negociação