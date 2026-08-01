Primeiro jogo do Manchester City na 'era pós-Guardiola' termina com revés Clube empatou com a Inter de Milão, mas perdeu nos pênaltis

O Manchester City iniciou oficialmente um novo capítulo de sua história neste sábado (1º). No primeiro compromisso após a saída de Pep Guardiola, a equipe empatou por 1 a 1 com a Inter de Milão no tempo regulamentar, mas acabou derrotada nos pênaltis e ficou com o vice do Troféu Asahi, em amistoso de pré-temporada disputado em Hong Kong. O duelo, que reeditou a final da Champions League de 2023, também marcou a estreia de Enzo Maresca no comando técnico dos ingleses.

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O amistoso serviu principalmente como teste para as duas equipes. City e Inter começaram a partida com formações próximas das consideradas titulares, apesar da presença de alguns jovens da base entre os 11 iniciais. Os ingleses abriram o placar com Divin Mubama, enquanto Pavard deixou tudo igual para os italianos.

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Titulares iniciam partida, mas segundo tempo tem mudanças

Os primeiros 45 minutos contaram com a maior parte dos jogadores habitualmente utilizados pelas duas equipes. No City, apenas o lateral Mfuni e o atacante Divin Mubama, ambos formados nas categorias de base, fugiam da formação mais experiente. Pela Inter, a principal novidade esteve no ataque, com o jovem Jamal Iddrissou.

O placar foi aberto logo aos 14 minutos, quando Semenyo fez boa jogada pela esquerda e encontrou Mubama, que completou para as redes. A resposta italiana veio apenas seis minutos depois. Dimarco cruzou para a área, a bola sobrou para Pavard, que finalizou para empatar.

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Após o intervalo, os treinadores aproveitaram o caráter amistoso da partida para promover diversas alterações. As mudanças abriram espaço para atletas reservas e jovens promessas, que ganharam minutos em campo em meio ao início da preparação para a temporada 2026/27.

Savinho em ação pelo Manchester City (Foto: Reprodução/X)

Entre os jogadores que entraram durante a etapa final, Ryan McAidoo foi quem mais chamou atenção pelo lado do Manchester City. O atacante participou das principais ações ofensivas da equipe após as substituições e levou perigo em diferentes oportunidades.

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Em uma delas, recebeu passe de Rico Lewis, invadiu a área e finalizou rente à trave. Pouco depois, voltou a protagonizar um lance de destaque ao aplicar um giro sobre a marcação, acelerar em direção ao gol e acertar a base da trave, ficando muito perto de garantir a vitória do City.

Como o regulamento previa disputa por pênaltis em caso de empate, a decisão do Troféu Asahi foi para as cobranças. O City desperdiçou três das quatro tentativas, com erros de Aït-Nouri, Khusanov e Nico González. Claudio Echeverri, com uma cavadinha, foi o único a converter pelos ingleses. Pela Inter, Zielinski, Mosconi e Lavelli balançaram as redes, enquanto Frattesi teve a cobrança defendida, garantindo o título dos italianos.

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