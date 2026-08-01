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Hansi Flick é sincero sobre Julian Álvarez no Barcelona: 'Estou focado'

Treinador evita comentar possível chegada do atacante argentino

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 17:29
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Hansi Flick em treino do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)
Hansi Flick em treino do Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

O técnico Hansi Flick evitou alimentar as especulações sobre uma possível contratação de Julián Álvarez pelo Barcelona. Após amistoso contra o Birmingham, o treinador afirmou que está totalmente concentrado no elenco disponível e reforçou que o objetivo do clube segue sendo a evolução coletiva para a nova temporada.

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Mercado da bola

Questionado sobre a possibilidade de o Barcelona buscar um reforço de peso como o atacante argentino, Flick preferiu não comentar negociações e destacou que seu foco está exclusivamente nos jogadores que já fazem parte do grupo. O alemão também ressaltou a importância do trabalho diário para que a equipe alcance as metas estabelecidas para a temporada.

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— Estou focado no elenco que tenho agora e nos jogadores que estão aqui. Não sonho com isso. Vejo que temos muita qualidade, inclusive com os jovens. Temos um grande objetivo, como na temporada passada, mas tudo dependerá de como trabalharmos todos os dias. O mais importante é o time, jogar junto e unido — afirmou.

Julián Álvarez comemora gol da Argentina sobre a Suíça, na Copa do Mundo
Julián Álvarez comemora gol da Argentina sobre a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

Confiança nos jovens e em Ferran

Além de falar sobre o mercado, Flick elogiou o desempenho do reforço Karim Adeyemi, destacando que o atacante ainda está em processo de adaptação, mas possui potencial para crescer. O treinador também enalteceu o jovem Hamza Abdelkarim, autor de dois gols no amistoso, e aproveitou para comentar a situação de Ferran Torres, reafirmando que conta com o atacante para a sequência da temporada.

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— Falei com ele durante a Copa do Mundo, mas agora ele está de férias e respeito esse momento. É um jogador nosso, mostrou na temporada passada o quanto pode ser importante para nós, e é isso que queremos — declarou.

Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife / AFP)

Despedida de Rashford

Na reta final da entrevista, Flick também agradeceu o período em que trabalhou com Marcus Rashford no Barcelona e deu boas-vindas ao recém-chegado Anthony Gordon, revelando que percebeu o entusiasmo do jogador desde os primeiros contatos.

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— Foi um prazer trabalhar com Rashford. Ele é um jogador fantástico e uma pessoa fantástica. Vamos sentir falta dele, mas faz parte do futebol. Sobre Gordon, desde a primeira conversa senti o quanto ele queria estar aqui, e estou muito feliz por tê-lo no nosso elenco — concluiu.

Rashford em ação pelo Barcelona contra o Como pelo Troféu Joan Gamper (Foto: Divulgação/Barcelona)
Rashford em ação pelo Barcelona contra o Como pelo Troféu Joan Gamper (Foto: Divulgação/Barcelona)

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