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Alvo do Liverpool, Barcola chama atenção com carro de luxo

Jogador interagiu com fãs enquanto dirigia sua Lamborghini

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
02/08/2026 14:12
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Barcola, um dos destaques do PSG na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)
Barcola, um dos destaques do PSG na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

O jogador do Paris Saint Germain e da seleção da França, Bradley Barcola, foi visto andando com sua Lamborghini pelas ruas da capital francesa. Quando um grupo de fãs começou a filmar o super-esportivo, o vidro do motorista abaixou e revelou o atleta francês, que deu risadas e cumprimentou a câmera, gerando um momento descontraído.

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Confira o vídeo onde Barcola aparece dirigindo sua Lamborghini e cumprimentando seus fãs, que vão à loucura quando percebem que se trata do atleta:

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Barcola em ação na partida entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo
Barcola em ação na partida entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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Alvo dos Reds

Ao final da temporada europeia de 2025/2026, Mohamed Salah, um dos maiores ídolos da história do Liverpool, deixou o clube. Com isso, os Reds correm contra o tempo para encontrarem uma opção para substituí-lo, e Barcola é a principal aposta.

No entanto, o jogador francês ainda é do Paris Saint Germain, e não possui qualquer acordo com o Liverpool. O clube inglês, porém, ainda possui praticamente um mês para tentar a contratação do jogador, uma vez que, na Europa, a janela de transferências ficará aberta até o dia 31 de agosto. Na Inglaterra, por outro lado, o período onde os clubes podem contratar e registrar novos atletas pode terminar no dia 1° de setembro, a depender dos horários da Premier League.

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Valores

Avaliado em 90 milhões de euros (R$ 523,7 mi) pelo site alemão "Transfermarkt", especializado em mercado e negócios do futebol, Barcola só será negociado, segundo o PSG, por 145 milhões de euros (R$ 853,7 mi).

Os valores pedidos pelo time francês são, aproximadamente, 61,11% maiores que o valor de mercado do jogador.

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