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Juventus toma decisão sobre contratação de Dibu Martínez, diz jornalista

Goleiro foi campeão do mundo em 2022 e vice em 2026

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 15:23
Supervisionado porJosé Emílio Aguiar,
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Goleiro Dibu Martínez faz gestos com a mão
Dibu Martínez conta como tentou prejudicar a visão do goleiro adversário (Foto: Paul Ellias / AFP)

A Juventus decidiu interromper as negociações pela contratação de Emiliano "Dibu" Martínez. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Aston Villa manteve uma alta exigência financeira para liberar o goleiro argentino, o que fez o clube italiano recuar nas conversas.

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Com isso, Dibu seguirá, ao menos por enquanto, no Aston Villa. O goleiro de 33 anos chegou a ser um dos principais alvos da Juventus para reforçar a posição nesta janela de transferências, mas o acordo acabou não avançando.

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Esta não é a primeira vez que o futuro do argentino fica em aberto. Em maio de 2025, após a última rodada da Premier League, Dibu se emocionou ao se despedir da torcida do Aston Villa, alimentando rumores de uma possível saída. No entanto, nenhuma proposta foi concretizada, e o arqueiro permaneceu no clube inglês.

Agora, após disputar a final da Copa do Mundo há duas semanas, o goleiro aproveita um período de férias antes de retornar aos treinamentos da equipe comandada por Unai Emery, onde segue como titular absoluto desde a chegada do treinador, em 2022.

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Juventus segue em busca de um goleiro

Sem Dibu Martínez, a Juventus terá de buscar novas alternativas no mercado. Atualmente, o elenco conta com Michele Di Gregorio, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, mas a diretoria avalia a necessidade de reforçar a posição pensando no futuro da equipe.

Dibu Martínez defende o Aston Villa desde 2020, quando foi contratado junto ao Arsenal por 17 milhões de euros. Desde então, tornou-se um dos principais goleiros da Premier League e peça importante da seleção argentina.

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Goleiro foi destaque na final da Copa do Mundo

Apesar da derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, Dibu Martínez foi um dos grandes destaques da decisão. O goleiro fez 11 defesas ao longo da partida e evitou um placar ainda mais elástico, sendo o principal nome da equipe argentina em campo. O desempenho reforça a reputação construída nos últimos anos, especialmente após a campanha vitoriosa no Mundial de 2022, quando foi peça decisiva na conquista do tricampeonato da Argentina e recebeu o prêmio de Melhor Goleiro da Copa do Mundo.

Dibu Martínez faz uma de suas 11 defesas na derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa
Dibu Martínez faz uma de suas 11 defesas na derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

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