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Chelsea fecha acordo por destaque da La Liga e faz compra histórica, diz jornal

Jogador foi destaque no Rayo Vallecano na temporada 2025/26

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 15:06
Supervisionado porJosé Emílio Aguiar,
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Pep Chavarría apontando para o céu no meio do gramado
Pep Chavarría em ação pelo Rayo Vallecano (Foto: Divulgação/Instagram)

O Chelsea está muito próximo de anunciar a contratação de Pep Chavarría. De acordo com o jornal Marca, o lateral-esquerdo do Rayo Vallecano viajará para a Inglaterra para concluir os últimos detalhes da transferência, que gira em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões), além de bônus por metas.

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A negociação se tornará a maior venda da história do Rayo Vallecano. Embora a multa rescisória do defensor fosse de 50 milhões de euros, os clubes chegaram a um acordo por metade desse valor, encerrando uma das principais novelas do mercado espanhol.

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Chavarría chega ao futebol inglês após viver a melhor temporada da carreira. Em 2025/26, disputou 44 partidas pelo Rayo Vallecano, marcou um gol, diante do Atlético de Madrid, e distribuiu três assistências, consolidando-se entre os laterais de maior destaque da La Liga.

Disputa por clubes e missão em substituir campeão do mundo

O bom desempenho despertou o interesse de diversos clubes europeus. Além do Chelsea, o Bayer Leverkusen também monitorava a situação do jogador. No entanto, o espanhol optou pelo projeto esportivo da equipe londrina.

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No Chelsea, Pep Chavarría terá a missão de substituir Marc Cucurella, negociado com o Real Madrid. Além disso, disputará posição com o holandês Jorrel Hato e deverá se encaixar no sistema com alas utilizado pelo técnico Xabi Alonso.

Revelado pelo Figueres, o lateral ainda passou por Olot, Zaragoza e Rayo Vallecano antes de dar o maior salto da carreira com a transferência para a Premier League.

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Pep Chavarría partindo para cima do marcador
Pep Chavarría em ação pelo Rayo Vallecano (Foto: Divulgação/Instagram)

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