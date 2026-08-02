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Vini Jr deixa de seguir 175 perfis e nomes de famosas nas redes

Bella Campos, Yasmin Brunet e Mel Maia estão entre as celebridades apontadas

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 17:58
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Após reatarem, Virginia e Vini Jr passam férias juntos (Foto: Reprodução)
Após reatarem, Virginia e Vini Jr passam férias juntos (Foto: Reprodução)

O atacante Vini Jr, do Real Madrid, voltou a ser assunto nas redes sociais após uma mudança significativa em seu perfil no Instagram. Segundo dados do site Social Blade, o jogador deixou de seguir 175 contas em um curto intervalo de tempo, movimento que aconteceu durante uma viagem à Jamaica ao lado de Virginia Fonseca.

➡️Com Arsenal de olho, Vini Jr se reapresenta ao Real Madrid

Entre os perfis que teriam sido removidos da lista de seguidos estão nomes conhecidos do público, como Bella Campos, Yasmin Brunet e Mel Maia. A relação que circula nas redes sociais também inclui atrizes, influenciadoras digitais, modelos e celebridades internacionais.

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Além das três artistas, aparecem na lista Paloma Bernardi, Erika Schneider, Carolina Portaluppi, Juliana Nalú, Isa Silva, Duda Borges, Marina Ferrari, Patricia Ramos, Gabi Lopes, Amanda Diaz, Anna Cangussu, Bella Bonato, Chelsea Vidal, Lari Santos, Camila Canuto, Dada Favatto, Nicole Lilyen, Sol Andrade e Valentina Isabel Gómez.

No cenário internacional, também são citadas a cantora Natti Natasha e as modelos Clara Berry e Cydney Moreau.

Marina Ferrari comenta repercussão

O assunto ganhou ainda mais repercussão após Marina Ferrari comentar a situação nas redes. A influenciadora descartou a possibilidade de Virginia Fonseca ter influenciado a decisão do jogador.

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— Não acho que foi ela. Não é possível que uma mulher bem-sucedida, independente, bonita e gostosa vá ficar preocupada com quem o namorado segue. Não entra na minha cabeça — afirmou.

Vini Jr e Virgínia Fonseca durante festa de despedida das férias do jogador (Foto: Reprodução)
Vini Jr e Virgínia Fonseca durante festa de despedida das férias do jogador (Foto: Reprodução)

Mudanças além das redes sociais

As alterações no Instagram não foram a única mudança envolvendo Vini Jr. nos últimos dias. A modelo Day Magalhães, que já foi apontada como affair do atacante, revelou em entrevista à revista Quem que o jogador também teria trocado de número de telefone e desativado sua antiga conta no WhatsApp durante a viagem com Virginia Fonseca.

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Até o momento, Vini Jr. e Virginia Fonseca não se pronunciaram publicamente sobre as especulações envolvendo a mudança nos perfis seguidos pelo atleta.

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