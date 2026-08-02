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Chelsea fecha contratação de joia da Argentina, Valentín Barco, até 2033

Jogador esteve entre os convocados da Argentina na Copa do Mundo de 2026

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 15:50
Supervisionado porJosé Emílio Aguiar,
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O Chelsea oficializou neste domingo (2) a contratação de Valentín Barco. Destaque do Strasbourg na última temporada e convocado pela Argentina para a Copa do Mundo de 2026, o jogador de 21 anos assinou contrato com os Blues até 2033 e reforçará o elenco comandado por Xabi Alonso.

Barco atua como lateral-esquerdo e meio-campista e passará a integrar o elenco comandado por Xabi Alonso ainda durante a pré-temporada. O reforço é mais um investimento dos Blues pensando no futuro e reforça a estratégia do clube de contratar jovens talentos do futebol mundial.

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Destaque no Strasbourg e convocação para a Argentina

Revelado pelo Boca Juniors, Barco estreou como profissional aos 16 anos e conquistou títulos pelo clube argentino antes de ser negociado com o Brighton, em 2024.

Na Inglaterra, o jogador acumulou empréstimos ao Sevilla e ao Strasbourg. Após se destacar na equipe francesa durante a temporada 2024/25, foi contratado em definitivo pelo clube e seguiu em alta na última temporada.

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Em 2025/26, Barco participou de 43 partidas, marcou 12 gols e ajudou o Strasbourg a garantir vaga nas competições europeias. O desempenho também lhe rendeu uma convocação para a seleção argentina na Copa do Mundo de 2026, onde o jogador atuou em apenas uma partida contra a Jordânia na terceira rodada da fase de grupos.

Chelsea reforça elenco para a temporada

Com a chegada de Valentín Barco, o Chelsea ganha uma opção capaz de atuar em diferentes funções pelo lado esquerdo do campo. O argentino iniciará os trabalhos com o restante do elenco na pré-temporada, dando início à sua trajetória em Stamford Bridge.

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Barco ao lado de Lionel Messi
Barco ao lado de Lionel Messi na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)

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