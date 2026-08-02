Douglas Santos estreia após Copa do Mundo em vitória do Zenit Lateral voltou a atuar na temporada 2026/27 do clube russo

Douglas Santos voltou aos gramados pelo Zenit neste domingo (2). Depois de disputar a Copa do Mundo, o lateral-esquerdo fez sua primeira partida na temporada 2026/27 e participou da vitória por 3 a 0 sobre o Orenburg, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Russo.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O retorno do brasileiro marca o início de mais uma temporada em que será uma das principais referências da equipe de São Petersburgo. Capitão do clube, Douglas Santos segue como um dos jogadores mais experientes do elenco e inicia mais um ciclo após representar a seleção brasileira no Mundial.

continua após a publicidade

Além da importância técnica dentro de campo, o lateral chega para mais uma temporada com a missão de liderar um grupo acostumado a disputar títulos nacionais. Desde a chegada ao futebol russo, em 2019, o defensor se consolidou como uma das peças mais regulares da equipe e ampliou sua identificação com o clube.

Douglas Santos em ação pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

Lateral celebra retorno

Após a vitória sobre o Orenburg, Douglas Santos comemorou o retorno aos gramados e destacou a importância de começar a temporada somando três pontos.

continua após a publicidade

— É muito bom voltar a jogar depois desse período e começar a temporada com uma vitória. Sabemos da importância de somar pontos desde as primeiras rodadas e fico feliz por poder contribuir dentro de campo. Agora é manter o foco e continuar trabalhando para evoluir a cada jogo.

Ao longo da passagem pelo Zenit, Douglas Santos disputou 246 partidas e conquistou seis títulos do Campeonato Russo, cinco da Supertaça da Rússia e duas edições da Copa da Rússia. A estreia na nova temporada representa o primeiro passo do brasileiro na busca por ampliar essa coleção de troféus pelo clube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.