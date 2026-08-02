Arteta alimenta rumores sobre Vini Jr e Bruno Guimarães: 'Arsenal não ficará parado' Treinador também falou sobre as ambições do clube para a temporada

O técnico Mikel Arteta indicou que o Arsenal seguirá ativo no mercado de transferências e aumentou a expectativa por novos reforços para a temporada 26/27. Em entrevista após a vitória por 4 a 1 sobre o Girona, no primeiro amistoso da pré-temporada, o treinador afirmou que o clube tem planos ambiciosos para as próximas semanas, em meio às especulações envolvendo nomes como Vini Jr e Bruno Guimarães.

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O Arsenal segue em busca de um ponta-esquerda, um meio-campista e um zagueiro. Vini Jr, do Real Madrid, é apontado como o principal alvo para o setor ofensivo, enquanto Bruno Guimarães continua sendo um dos nomes monitorados para reforçar o meio-campo. Questionado sobre a possibilidade de novas contratações, Arteta deixou claro que o trabalho da diretoria ainda está longe de terminar.

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– Estamos muito ativos, tentando melhorar e evoluir a equipe. Isso é claro. Esperamos movimentações nas próximas três semanas, porque queremos melhorar, assim como qualquer outro time. Basta ver o mercado e o que nossos adversários estão fazendo. Não vamos ficar parados. Temos muita ambição em relação a onde queremos chegar – afirmou.

Até o momento, o Arsenal confirmou poucas mudanças no elenco. Christos Tzolis foi contratado junto ao Club Brugge e marcou seu primeiro gol pelo clube justamente no amistoso diante do Girona. Antes disso, os Gunners transformaram em definitivo o empréstimo de Piero Hincapié e acertaram a chegada do goleiro Illan Meslier, que estava livre no mercado após deixar o Leeds United.

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Técnico do Arsenal, Mikel Arteta observa treino do clube inglês (Foto: Carlos Jasso/AFP)

Apesar das movimentações, o clube londrino entende que ainda precisa reforçar setores importantes do elenco. A prioridade é encontrar um atacante para atuar pelo lado esquerdo, além de buscar um meio-campista central e um defensor para suprir a ausência de Saliba, lesionado.

Nos últimos dias, o nome de Vini Jr voltou a ser ligado ao Arsenal. O brasileiro vive um momento de indefinição no Real Madrid, com três cenários considerados possíveis: renovar contrato, permanecer até o fim do vínculo ou negociar uma transferência ainda nesta janela.

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Outro brasileiro monitorado é Bruno Guimarães. O meio-campista comunicou ao Newcastle o desejo de atuar pelo Arsenal, que já teve uma oferta inferior a 60 milhões de libras recusada durante a janela.

Arteta cobra evolução do elenco do Arsenal

Além de confirmar que espera novas movimentações, Arteta explicou que o objetivo do Arsenal é aumentar a competitividade interna para manter o clube entre os protagonistas da Inglaterra e da Europa.

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– As margens são muito pequenas e, se quisermos melhorar quando o nível aumentar, precisamos aumentar a competição interna. Precisamos identificar o que falta na equipe para termos margens maiores. É assim que temos que pensar – disse.

O treinador também destacou que a conquista da Premier League e a campanha até a final da Champions League elevaram o nível de exigência dentro do clube.

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– Acho que temos ainda mais responsabilidade e ambição do que antes. Sabemos o que nos espera. Sabemos da qualidade e da capacidade que temos para competir com qualquer equipe. Agora precisamos provar que merecemos estar nesse nível – completou.

Enquanto aguarda possíveis novidades no mercado, o Arsenal dará sequência à preparação para a nova temporada com amistosos contra Real Betis, Borussia Dortmund e Como. Depois, a equipe disputará a Supercopa da Inglaterra diante do Manchester City antes da estreia na Premier League.

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