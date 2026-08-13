AO VIVO: Acompanhe a quinta-feira (13) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu
A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta quinta-feira (13), com os destaques do mercado da bola no continente.
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Veja as movimentações desta terça (11):
Davide Frattesi ➡️ Lazio
Davide Frattesi fará exames médicos na Lazio nesta sexta-feira antes de concluir sua transferência por empréstimo junto à Inter de Milão. Segundo a "Sky Sports Itália", o acordo prevê obrigação condicional de compra baseada no número de partidas disputadas e abre caminho para uma nova investida da Inter por Curtis Jones, do Liverpool.
Jeremy Doku ✍️ Manchester City
Jeremy Doku renovou seu contrato com o Manchester City até 2031, com opção de extensão por mais uma temporada. O atacante belga de 24 anos chegou ao clube em 2023, vindo do Rennes, por 55,5 milhões de libras.
Tijjani Reijnders ➡️ Al Qadsiah
O Manchester City negocia a saída de Tijjani Reijnders com o Al Qadsiah, da Arábia Saudita. Segundo a "Sky Sports", as conversas estão avançadas por um pacote de aproximadamente 60 milhões de euros, e o clube saudita vê o holandês como um reforço de alto nível para o meio-campo.
Rodri 👀 Barcelona
O Manchester City rejeitou uma nova proposta de 55 milhões de libras do Barcelona por Rodri. De acordo com a "Sky Sports", o clube catalão segue determinado a contratar o volante espanhol e avalia os próximos passos para tentar avançar nas negociações.
Benoît Badiashile ➡️ Napoli
O Napoli negocia com o Chelsea o empréstimo de Benoît Badiashile, com opção de compra. Segundo a "Sky Sports", o clube italiano avalia o zagueiro em 20 milhões de euros e oferece 3 milhões pelo empréstimo, enquanto os ingleses pedem cerca de 30 milhões de libras pela transferência definitiva.
Gabriel Martinelli 👀 Galatasaray
O Galatasaray apresentou uma proposta de 45 milhões de euros ao Arsenal por Gabriel Martinelli. Segundo Florian Plettenberg, o clube turco tenta contratar o atacante brasileiro de 25 anos nesta janela.
Martin Zubimendi 👀 Chelsea
O Arsenal está disposto a negociar Martin Zubimendi por pelo menos 77 milhões de libras. De acordo com o "TeamTalk", o Chelsea aparece como um dos principais interessados no meio-campista espanhol de 27 anos.
Aaron Wan-Bissaka ➡️ Aston Villa
O Aston Villa iniciou conversas com o West Ham pela contratação de Aaron Wan-Bissaka. Segundo o "The Athletic", o lateral-direito de 28 anos está avaliado em 25 milhões de libras.
João Palhinha ➡️ Aston Villa
O Aston Villa ofereceu ao Bayern de Munique um empréstimo com opção de compra por João Palhinha. Segundo Florian Plettenberg, o clube alemão, porém, prefere negociar o meio-campista português em definitivo.
Darwin Núñez ➡️ Trabzonspor
Darwin Núñez está perto de se juntar ao Trabzonspor. O atacante uruguaio já acertou os termos pessoais com o clube turco, que agora negocia com o Al-Hilal para concluir a transferência.
Zion Suzuki ➡️ Juventus
Zion Suzuki está perto de chegar à Juventus por empréstimo do PSG. O goleiro japonês assinou com o clube francês e será cedido por uma temporada à equipe italiana, com chegada prevista a Turim neste fim de semana.
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
➡️ Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas
Premier League (Inglaterra)
- De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Serie A (Itália)
- De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.
Bundesliga (Alemanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Ligue 1 (França)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
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