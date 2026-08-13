Resultado do duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño é repercutido na Espanha: 'Punição' AS afirmou que o Verdão desperdiçou chances e foi punido

O empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Cerro Porteño, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, também ganhou espaço no "Diario AS". O jornal espanhol publicou uma série de repercussões sobre os jogos da competição disputados na noite anterior e, ao analisar o confronto do Verdão, classificou o resultado como uma "punição" para o time brasileiro, que dominou boa parte da partida, mas voltou a conviver com dificuldades para transformar seu volume ofensivo em gols.

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A análise do AS colocou o empate como um resultado especialmente incômodo para o Palmeiras diante do cenário da eliminatória. O jornal destacou a resistência do Cerro Porteño e avaliou que a equipe paraguaia conseguiu levar a decisão para um segundo jogo em La Olla depois de suportar a pressão brasileira.

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O Diario AS chamou atenção para a quantidade de ataques construídos pelo Palmeiras e para a dificuldade da equipe em aproveitar as oportunidades criadas. Na avaliação do veículo, o time brasileiro voltou a apresentar um problema que já havia aparecido em outros momentos da temporada.

– Mais uma vez sentiu falta, por longos períodos, daquilo que já lhe faltou em outras ocasiões: gols – publicou o jornal.

O veículo espanhol descreveu o confronto como um "jogo que se tornou palco de ataques constantes do Palmeiras", mas ressaltou que a resistência do Cerro Porteño impediu que essa superioridade se transformasse em uma vantagem mais confortável.

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Jogadores do Palmeiras e Cerro Porteño em ação pelo Palmeiras (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

A análise também abordou a atuação de Abel Ferreira à beira do campo. O treinador português demonstrou irritação com decisões da arbitragem depois de uma jogada considerada violenta envolvendo jogadores paraguaios. Apesar dos protestos, o Palmeiras acabou tendo Andreas Pereira expulso e precisou disputar parte do confronto com um jogador a menos.

Para o AS, a situação acabou produzindo uma espécie de contradição no roteiro da partida: Abel reclamou das decisões da arbitragem, mas foi sua própria equipe que terminou prejudicada numericamente.

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Cerro Porteño transforma empate em vantagem para a volta

A dificuldade do Palmeiras para marcar também foi relacionada pelo jornal às alterações feitas no ataque durante a partida. Com o time brasileiro buscando alternativas para superar a defesa paraguaia, o Cerro Porteño encontrou espaços para ameaçar e chegou a balançar as redes, embora o gol de Guillermo Benítez tenha sido anulado por impedimento após revisão do VAR.

Matéria do Diario AS repercutindo o duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño (Foto: Reprodução/AS)

Quando o empate parecia encaminhar o confronto, Flaco López aproveitou uma sobra dentro da área e colocou o Palmeiras novamente em vantagem. O cenário, porém, mudou nos minutos finais.

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Vegetti apareceu para marcar o gol do Cerro Porteño e deixar a eliminatória empatada. O AS valorizou justamente a participação do atacante argentino, descrito como "incansável" e "veterano artilheiro", para explicar como a equipe paraguaia conseguiu sair de São Paulo com um resultado importante.

– O incansável Vegetti, o veterano artilheiro argentino, empatou a partida e selou a classificação, transformando o jogo de ida em um problema para o adversário – analisou o jornal.

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Na avaliação do AS, o Palmeiras recebeu uma "punição leve" pelo que produziu durante a partida, mas o empate também "coloca em risco a permanência do vice-campeão sul-americano na competição" antes da decisão em La Olla.

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