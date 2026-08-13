Resultado do duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño é repercutido na Espanha: 'Punição'
AS afirmou que o Verdão desperdiçou chances e foi punido
O empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Cerro Porteño, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, também ganhou espaço no "Diario AS". O jornal espanhol publicou uma série de repercussões sobre os jogos da competição disputados na noite anterior e, ao analisar o confronto do Verdão, classificou o resultado como uma "punição" para o time brasileiro, que dominou boa parte da partida, mas voltou a conviver com dificuldades para transformar seu volume ofensivo em gols.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
A análise do AS colocou o empate como um resultado especialmente incômodo para o Palmeiras diante do cenário da eliminatória. O jornal destacou a resistência do Cerro Porteño e avaliou que a equipe paraguaia conseguiu levar a decisão para um segundo jogo em La Olla depois de suportar a pressão brasileira.
O Diario AS chamou atenção para a quantidade de ataques construídos pelo Palmeiras e para a dificuldade da equipe em aproveitar as oportunidades criadas. Na avaliação do veículo, o time brasileiro voltou a apresentar um problema que já havia aparecido em outros momentos da temporada.
– Mais uma vez sentiu falta, por longos períodos, daquilo que já lhe faltou em outras ocasiões: gols – publicou o jornal.
O veículo espanhol descreveu o confronto como um "jogo que se tornou palco de ataques constantes do Palmeiras", mas ressaltou que a resistência do Cerro Porteño impediu que essa superioridade se transformasse em uma vantagem mais confortável.
A análise também abordou a atuação de Abel Ferreira à beira do campo. O treinador português demonstrou irritação com decisões da arbitragem depois de uma jogada considerada violenta envolvendo jogadores paraguaios. Apesar dos protestos, o Palmeiras acabou tendo Andreas Pereira expulso e precisou disputar parte do confronto com um jogador a menos.
Para o AS, a situação acabou produzindo uma espécie de contradição no roteiro da partida: Abel reclamou das decisões da arbitragem, mas foi sua própria equipe que terminou prejudicada numericamente.
Cerro Porteño transforma empate em vantagem para a volta
A dificuldade do Palmeiras para marcar também foi relacionada pelo jornal às alterações feitas no ataque durante a partida. Com o time brasileiro buscando alternativas para superar a defesa paraguaia, o Cerro Porteño encontrou espaços para ameaçar e chegou a balançar as redes, embora o gol de Guillermo Benítez tenha sido anulado por impedimento após revisão do VAR.
Quando o empate parecia encaminhar o confronto, Flaco López aproveitou uma sobra dentro da área e colocou o Palmeiras novamente em vantagem. O cenário, porém, mudou nos minutos finais.
Vegetti apareceu para marcar o gol do Cerro Porteño e deixar a eliminatória empatada. O AS valorizou justamente a participação do atacante argentino, descrito como "incansável" e "veterano artilheiro", para explicar como a equipe paraguaia conseguiu sair de São Paulo com um resultado importante.
– O incansável Vegetti, o veterano artilheiro argentino, empatou a partida e selou a classificação, transformando o jogo de ida em um problema para o adversário – analisou o jornal.
Na avaliação do AS, o Palmeiras recebeu uma "punição leve" pelo que produziu durante a partida, mas o empate também "coloca em risco a permanência do vice-campeão sul-americano na competição" antes da decisão em La Olla.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Casemiro elogia Messi por voltar a jogar em meio ao luto: 'De aplaudir'Há 14 minutos
Futebol Internacional
Empate entre Flamengo e Cruzeiro repercute na Europa: 'Imensa pressão'Há 47 minutos
Futebol Internacional
Técnico ex-Real Madrid é expulso, time se retira de campo e rejeita pênaltis em amistosoHá 2 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (13/08/2026)Há 3 horas
Futebol Internacional
Messi volta aos gramados em Inter Miami x León após morte do paiHá 9 horas
Futebol Internacional
Chelsea define prazo para City apresentar oferta por Enzo FernándezHá 10 horas
Mais LANCE!