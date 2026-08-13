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Jornal europeu faz alerta sobre Vini Jr antes da estreia do Real Madrid

Jogador ainda recupera ritmo após férias

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 10:10
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Vini Jr em ação pelo Real Madrid no amistoso contra o Ferencváros
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no amistoso contra o Ferencváros (Foto: Divulgação/Real Madrid)

O "Diario AS" colocou Vini Jr no centro das atenções após os primeiros amistosos da pré-temporada do Real Madrid. O jornal espanhol avaliou que o brasileiro ainda não apresentou seu melhor futebol sob o comando de Mourinho e destacou a necessidade de o camisa 7 recuperar ritmo antes da estreia oficial em La Liga, principalmente porque Mbappé e os demais nomes do ataque ainda estão em estágios diferentes de preparação.

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A análise publicada pelo veículo aponta que Vini Jr recebeu uma carga maior de minutos justamente para acelerar sua recuperação física. Depois de atuar por 45 minutos na Hungria, o atacante disputou 70 minutos contra o Deportivo A Coruña. Mesmo com a evolução na parte física, porém, o AS considerou que ele ainda não conseguiu reproduzir algumas de suas principais características, como a capacidade de driblar no um contra um e a velocidade para atacar os espaços.

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Real Madrid depende de Vini Jr neste início

A cobrança ganha peso pela maneira como Mourinho pretende construir o novo Real Madrid. Segundo a análise do AS, o treinador português aposta em uma equipe intensa, capaz de acelerar as jogadas e aproveitar os espaços deixados pelos adversários. Nesse cenário, Vini Jr aparece como uma das principais armas para atacar pelos lados e chegar rapidamente ao setor ofensivo.

O desempenho contra o Coruña reforçou essa necessidade. A equipe de Antonio Hidalgo fechou os espaços pelo centro e dificultou a circulação de jogadores como Arda Güler e Bernardo Silva. Para superar adversários com uma postura semelhante, o Real Madrid precisará encontrar alternativas pelas laterais, justamente onde a velocidade de Vini Jr pode fazer diferença.

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Vini Jr em ação pelo Real Madrid
Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Miguel Riopa/AFP)

O brasileiro ainda terá o amistoso contra o Schalke, neste domingo, para ganhar ritmo antes da estreia oficial contra o Espanyol. A partida também será importante porque o restante do setor ofensivo ainda não está completamente entrosado.

Ataque ainda busca entrosamento

O Real Madrid chega ao início da temporada com jogadores em momentos diferentes. Mbappé, por exemplo, tem apenas dois treinamentos realizados, enquanto Bellingham começou a trabalhar com o grupo mais recentemente. Yan Diomande, outro reforço para o setor ofensivo, ainda sequer estreou.

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Com Mourinho trabalhando no sistema 4-2-3-1, a construção das conexões entre os principais jogadores deve exigir tempo. Por isso, o AS aponta Vini Jr como uma peça ainda mais importante neste primeiro momento, quando o treinador não terá todo o ataque em sua melhor condição física e coletiva.

A análise também relaciona a cobrança ao novo momento do brasileiro no clube. Depois de renovar seu contrato, Vini Jr aparece diante da expectativa de voltar a ser decisivo. Enquanto Endrick, Carlos Espí e Brahim Díaz já tiveram momentos de destaque na preparação, o camisa 7 ainda busca sua melhor versão antes do início da temporada.

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