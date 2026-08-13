Técnico do Cerro Porteño faz apelo à torcida na volta contra o Palmeiras
Treinadorpediu apoio dos torcedores para transformar La Nueva Olla em uma 'panela de pressão' contra o Palmeiras, que ainda não venceu o Cerro na Libertadores 2026
O técnico Ariel Holan pensa no jogo de volta entre Cerro Porteño e Palmeiras pelas oitavas de final da Libertadores. Após o resultado conquistado em São Paulo, o treinador argentino fez um chamamento à torcida paraguaia para a partida decisiva, marcada para a próxima quarta-feira (19), no estádio La Nueva Olla, em Assunção.
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A expectativa em Cerro Porteño é de casa cheia para o confronto contra o Palmeiras, no estádio com capacidade máxima para 45 mil torcedores. Empolgado com o desempenho da equipe no primeiro jogo, Holan pediu que os torcedores façam sua parte e criem um ambiente de pressão para impulsionar os jogadores em busca da classificação.
- Tudo que peço aos torcedores é que façam o estádio vibrar. Agora é a nossa vez, o incentivo da nossa torcida vai ser importante para que não nos deixarmos levar pela empolgação, mas com o apoio, precisamos ter a mesma paixão que tivemos hoje como visitantes, disse o treinador em coletiva de imprensa.
Cerro Porteño x Palmeiras: quarto encontro na Libertadores
O duelo em La Nueva Olla será o quarto confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño nesta edição da Libertadores. Até o momento, porém, o Verdão não conseguiu vencer os paraguaios.
Nos três encontros anteriores, foram dois empates e uma derrota. O retrospecto diante do Palmeiras aumenta a confiança do Cerro Porteño para o confronto decisivo e serve de alerta para a equipe comandada por Abel Ferreira.
Agora, o Palmeiras precisa quebrar a sequência sem vitórias contra o Cerro Porteño para avançar às quartas de final. Do outro lado, o Cerro conta com o apoio da torcida para manter a invencibilidade diante do Verdão na atual edição da competição.
A partida de volta será disputada na próxima quarta-feira (19), no La Nueva Olla, em Assunção, a partir das 19h (de Brasília). A expectativa é que o estádio esteja lotado para o confronto que definirá um dos classificados às quartas de final da Libertadores.
Para Holan, o apoio dos torcedores será fundamental para que o Cerro Porteño consiga repetir a intensidade apresentada no primeiro encontro contra o Palmeiras e avance na competição continental.
O treinador argentino também destacou a importância de manter o equilíbrio durante os 90 minutos. Apesar da empolgação provocada pelo resultado obtido no primeiro jogo, a classificação ainda está em aberto.
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