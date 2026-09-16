Manchester United x Brighton: onde assistir a Copa da Liga Inglesa

Manchester United e Brighton se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester. O confronto é válido pela 3ª rodada da Copa da Liga Inglesa 2026/27 e vale vaga na fase de oitavas de final da competição nacional. ➡️ Clique aqui para assistir na Disney+

Ficha de jogo MUN BHA Carabao Cup Data e Hora 16 de setembro de 2026, às 16h (horário de Brasília) Local Old Trafford Árbitro Onde assistir

O Manchester United chega pressionado para o confronto e buscando dar uma resposta rápida à torcida após ser derrotado por 1 a 0 pelo Manchester City no clássico do fim de semana. Com apenas quatro pontos em quatro rodadas na Premier League, o time comandado por Michael Carrick tenta afastar a instabilidade do setor defensivo — que ainda não passou um jogo sem sofrer gols na temporada — e evitar uma eliminação precoce no torneio de mata-mata.

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O Brighton vive momento oposto e desembarca em Manchester embalado por um início de temporada histórico. Quinto colocado na Premier League com o melhor ataque da competição (13 gols), a equipe do técnico Fabian Hürzeler vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Coventry City pela própria Copa da Liga. Mesmo lidando com uma extensa lista de desfalques, o time visitante aposta na eficiência ofensiva para surpreender os donos da casa.

✅ Ficha do jogo: Manchester United x Brighton

Competição: Copa da Liga Inglesa 2026/27 (3ª rodada)

📅 Data: quarta-feira, 16 de setembro de 2026

⏰ Horário: 16h00 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Old Trafford, Manchester (Inglaterra)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

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📋 Prováveis Escalações

MANCHESTER UNITED (Técnico: Michael Carrick):

Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Noussair Mazraoui; Kobbie Mainoo e Andrey Santos; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu; Benjamin Šeško.

BRIGHTON & HOVE ALBION (Técnico: Fabian Hürzeler):

Bart Verbruggen; Ferdi Kadıoğlu, Lewis Dunk, Luka Vušković e Oliver Boscagli; Pascal Groß e Yasin Ayari; Diego Gómez, Malick Yalcouyé e Maxim De Cuyper; Charalampos Kostoulas.

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