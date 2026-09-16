Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Manchester United x Brighton: onde assistir a Copa da Liga Inglesa

Em Old Trafford, Manchester United e Brighton medem forças na Copa da Liga

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 15:55
Favorite o Lance! no Google
Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester United e Brighton pela Copa da Liga Inglesa 2026/2027 (Arte / Lance!)
Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester United e Brighton pela Copa da Liga Inglesa 2026/2027 (Arte / Lance!)

Manchester United e Brighton se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester. O confronto é válido pela 3ª rodada da Copa da Liga Inglesa 2026/27 e vale vaga na fase de oitavas de final da competição nacional. ➡️ Clique aqui para assistir na Disney+

Ficha de jogo

Manchester United-escudo-onde-assistir
MUN
Brighton-escudo-onde-assistir
BHA
Carabao Cup
Data e Hora
16 de setembro de 2026, às 16h (horário de Brasília)
Local
Old Trafford
Árbitro
Onde assistir

O Manchester United chega pressionado para o confronto e buscando dar uma resposta rápida à torcida após ser derrotado por 1 a 0 pelo Manchester City no clássico do fim de semana. Com apenas quatro pontos em quatro rodadas na Premier League, o time comandado por Michael Carrick tenta afastar a instabilidade do setor defensivo — que ainda não passou um jogo sem sofrer gols na temporada — e evitar uma eliminação precoce no torneio de mata-mata.

continua após a publicidade

O Brighton vive momento oposto e desembarca em Manchester embalado por um início de temporada histórico. Quinto colocado na Premier League com o melhor ataque da competição (13 gols), a equipe do técnico Fabian Hürzeler vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Coventry City pela própria Copa da Liga. Mesmo lidando com uma extensa lista de desfalques, o time visitante aposta na eficiência ofensiva para surpreender os donos da casa.

Ficha do jogo: Manchester United x Brighton

Competição: Copa da Liga Inglesa 2026/27 (3ª rodada)
📅 Data: quarta-feira, 16 de setembro de 2026
Horário: 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Old Trafford, Manchester (Inglaterra)
📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

continua após a publicidade

📋 Prováveis Escalações

MANCHESTER UNITED (Técnico: Michael Carrick):

Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Noussair Mazraoui; Kobbie Mainoo e Andrey Santos; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu; Benjamin Šeško.

BRIGHTON & HOVE ALBION (Técnico: Fabian Hürzeler):

Bart Verbruggen; Ferdi Kadıoğlu, Lewis Dunk, Luka Vušković e Oliver Boscagli; Pascal Groß e Yasin Ayari; Diego Gómez, Malick Yalcouyé e Maxim De Cuyper; Charalampos Kostoulas.

continua após a publicidade
Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester United e Brighton pela Copa da Liga Inglesa 2026/2027 (Arte / Lance!)
Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester United e Brighton pela Copa da Liga Inglesa 2026/2027 (Arte / Lance!)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Liga Europa 2026/2027 - Milan x Benfica

Onde Assistir

Milan x Benfica: onde assistir, horário e escalações

Há 5 minutos
Onde assistir flamengo

Onde Assistir

Flamengo x Del Valle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Há 29 minutos
La Liga 2026/2027 - Barcelona x Racing Santander

Onde Assistir

Barcelona x Racing Santander: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
La Liga 2026/2027 - Atlético de Madrid x Osasuna

Odds

Atlético de Madrid x Osasuna: odds, palpites e onde assistir

Há 2 horas
Liga Europa 2026/2027 - Ararat-Armenia x Sparta Praga

Onde Assistir

Ararat-Armenia x Sparta Praga: onde assistir, horário e tendências de apostas

Há 2 horas
Liga Europa 2026/2027 - Omonia Nicosia x Celta de Vigo

Onde Assistir

Omonia Nicosia x Celta de Vigo: onde assistir, horário e tendências de apostas

Há 3 horas
Mais LANCE!
La Liga 2026/2027 - Deportivo La Coruña x Sevilla

Deportivo A Coruña x Sevilla: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Torres x Pianese

Torres x Pianese: onde assistir, horário e escalações

UEFA Youth League 2026/2027 - Valletta U19 x Partizani Tirana U19

Valletta U19 x Partizani Tirana U19: onde assistir, horário e escalações

UEFA Youth League 2026/2027 - Cardiff MU U19 x UNA Strassen U19

Cardiff MU U19 x UNA Strassen U19: onde assistir, horário e escalações

UEFA Youth League 2026/2027 - Cliftonville U19 x Super Nova U19

Cliftonville U19 x Super Nova U19: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Livorno x Vado

Livorno x Vado: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Perugia x Spezia

Perugia x Spezia: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Pescara x Gubbio

Pescara x Gubbio: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Pro Vercelli x Alcione Milano

Pro Vercelli x Alcione Milano: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Pergolettese x Folgore Caratese

Pergolettese x Folgore Caratese: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Lumezzane x Novara

Lumezzane x Novara: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Desenzano x Lecco

Desenzano x Lecco: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Cittadella x Juventus II

Cittadella x Juventus II: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Albinoleffe x Arzignano Valchiampo

Albinoleffe x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalações