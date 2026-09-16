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Corinthians está escalado para enfrentar o Estudiantes

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da competição

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
16/09/2026 20:09
Atualizado há 3 minutos
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Camisa com o escudo do Corinthians
Corinthians está escalado contra o Estudiantes (Foto: Carolina Lipares / Corinthians)

O Corinthians está escalado para o confronto diante do Estudiantes, que acontece nesta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), GE TV (YouTube) e Paramount+ (streaming).

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Para o confronto, o técnico Fernando Diniz terá cinco desfalques. Raniele cumpre suspensão, enquanto Yuri Alberto se recupera de uma ruptura parcial de fibrose no músculo posterior da coxa direita. André Ramalho está em recuperação de labirintite. Já Zakaria Labyad e Kayke seguem em recuperação após cirurgias no joelho esquerdo.

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O volante André está relacionado para a partida e começa no banco de reservas. O jogador retorna após sofrer uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita e ficar fora por um mês.

Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay.

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Escalação do Estudiantes: Muslera; Mancuso, Nuñez, González Pirez e Tomás Palacios; Rodríguez, Piovi e Alexis Castro; Joaquín Correa, Carrillo e Tobio Burgos.

Histórico de Corinthians x Estudiantes

Corinthians x Estudiantes se enfrentaram três vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate nos confrontos, justamente o da partida de ida da Libertadores.

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Jogando em casa, o Estudiantes disputou duas partidas contra o Corinthians, com uma vitória e um empate. Já em território corintiano, as equipes se enfrentaram uma vez, com triunfo do Timão.

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