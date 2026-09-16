Barcelona atropela o Racing por 7 a 2 com show de Raphinha
Barcelona goleia o Racing por 7 a 2 com três gols de Raphinha no Camp Nou
O Barcelona segue fazendo história e mostrando uma eficiência avassaladora no início da temporada. Jogando sob chuva no Camp Nou, a equipe catalã atropelou o Racing Santander por 7 a 2 pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. O grande protagonista do massacre foi o brasileiro Raphinha, que anotou três gols na partida e disparou na artilharia isolada da competição, alcançando a marca de nove tentos.
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Mesmo poupando peças importantes como Cubarsí na defesa e apostando na entrada de nomes como Adeyemi e Olmo no setor ofensivo, o time blaugrana impôs um ritmo frenético desde os primeiros minutos. João Cancelo abriu o placar logo aos 8 minutos com um lindo chute de fora da área. Pouco depois, Raphinha ampliou em cobrança de pênalti. O Racing ensaiou uma reação ao descontar com Maguette após falha de marcação, mas a resposta da equipe da casa veio na mesma moeda: Cancelo acertou outro arremate preciso da intermediária para fazer o terceiro, e Raphinha bateu cruzado para selar o 4 a 1 antes do intervalo — etapa na qual Lamine Yamal ainda teve um pênalti defendido pelo goleiro Agirrezabala.
Na etapa complementar, mesmo com a substituição do goleiro Joan García por Szczesny no intervalo devido a um problema físico, o panorama não se alterou. O Racing reduziu a desvantagem após Zabiri aproveitar um erro na saída do goleiro polonês, mas o Barça rapidamente retomou o controle absoluto das ações. Raphinha cobrou novo pênalti para consolidar seu hat-trick e o 5 a 2 no marcador.
Na reta final do confronto, o ímpeto ofensivo do líder espanhol produziu mais dois tentos para selar a goleada. Gabriel Jesus balançou as redes em finalização na área após assistência de Lamine Yamal, e o próprio Lamine concluiu jogada iniciada por Adeyemi para fechar o placar em 7 a 2. O resultado confirma o início de temporada perfeito do Barcelona, somando sete vitórias consecutivas em jogos oficiais e a impressionante marca de 28 gols marcados no campeonato nacional.
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