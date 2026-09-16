Forlán corta seis jogadores do Brasileirão da lista final do Uruguai
Apenas três dos nove atletas que atuam no futebol brasileiro presentes na pré-lista foram mantidos pelo treinador
Diego Forlán definiu a lista final do Uruguai para os amistosos da Data Fifa e deixou de fora jogadores de Palmeiras, Vasco, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. Dos nove atletas que atuam no Campeonato Brasileiro presentes na pré-convocação de 46 nomes, apenas três permaneceram entre os escolhidos para a viagem à Ásia.
Agustín Canobbio, do Fluminense, Puma Rodríguez, do Vasco, Alexander Barboza e Emiliano Martínez, do Palmeiras, Lucas Villalba, do Botafogo, e Luciano Rodríguez, do Cruzeiro, não aparecem na relação final divulgada pela seleção uruguaia.
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Os três jogadores do futebol brasileiro mantidos por Forlán são Guillermo Varela e Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, e Joaquín Piquerez, do Palmeiras.
A pré-lista havia sido divulgada no início de setembro e reunia 46 atletas. Além dos nomes de Palmeiras, Vasco e Botafogo, havia representantes de Flamengo, Fluminense e Cruzeiro entre os jogadores que atuam no Brasil.
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Veja os jogadores do Brasileirão que ficaram fora
Fluminense: Agustín Canobbio
Vasco: Puma Rodríguez
Palmeiras: Alexander Barboza e Emiliano Martínez
Botafogo: Lucas Villalba
Cruzeiro: Luciano Rodríguez
Forlán fará sua primeira Data Fifa no comando da seleção principal do Uruguai. A janela internacional vai de 21 de setembro a 6 de outubro, e a Celeste viajará à Ásia para enfrentar Japão, Coreia do Sul e Índia. A delegação uruguaia tem embarque previsto para esta quinta-feira (17).
Para Palmeiras, Vasco e Botafogo, os cortes significam que Barboza, Emiliano Martínez, Puma Rodríguez e Villalba permanecem à disposição de seus clubes durante o período em que não houver conflito com o calendário nacional. Canobbio também segue no Fluminense, enquanto Luciano Rodríguez permanece no Cruzeiro.
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