Milan x Benfica: onde assistir, horário e escalações

Milan e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase principal da Liga Europa 2026/27. As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes, com os portugueses embalados por uma sequência de vitórias, enquanto os italianos vêm de dois empates no Campeonato Italiano. A partida terá transmissão da Cazé TV. Clique para assistir à Cazé TV com Prime Video!

Ficha do jogo MIL SLB Campeonato Liga Europa 2026/2027 Data e Hora 16/09/2026, 16:00 Local Stadio Giuseppe Meazza - Milano Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes

O duelo reúne dois clubes tradicionais do futebol europeu em momentos distintos. O Milan inicia sua campanha na Liga Europa após um bom começo no Campeonato Italiano, enquanto o Benfica chega embalado por uma sequência de sete vitórias entre o torneio nacional e as fases eliminatórias da competição europeia.

continua após a publicidade

O Milan está invicto na Serie A 2026/27. A equipe venceu Venezia e Torino e empatou com Juventus e Lazio. O time italiano terminou a última temporada na quinta colocação do Campeonato Italiano e ficou fora da atual edição da Champions League.

Para o confronto, o técnico Rúben Amorim conta com diferentes opções para formar o ataque ao lado de Gonçalo Ramos, entre elas Alphadjo Cissé, Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek, Omari Hutchinson e Christian Pulisic. Luka Modric também é candidato a começar entre os titulares.

continua após a publicidade

Já o Benfica vive uma fase positiva. A equipe portuguesa soma sete vitórias consecutivas e teve campanha dominante nas eliminatórias da Liga Europa. O time superou St. Gallen, Heart of Midlothian e Aarhus, com 19 gols marcados e seis sofridos em seis partidas.

O Benfica terá apenas o desfalque de Alexander Bah, lesionado. Vangelis Pavlidis, artilheiro da equipe no torneio com seis gols, está confirmado entre os titulares.

continua após a publicidade

Confira as informações de Milan x Benfica

✅ FICHA TÉCNICA

MILAN 🆚 BENFICA

🏆 Liga Europa 2026/27 – 1ª rodada da fase principal

📆 Data e hora: 16 de Setembro às 16h (de Brasília)

📍Local: Estádio San Siro

📺 Onde assistir: Cazé TV

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

🔴⚫ MILAN (Técnico: Rúben Amorim)

Maignan; De Winter, Gabbia e Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah e Moreira; Pulisic e Cissé; Gonçalo Ramos.

🔴⚪ BENFICA (Técnico: Marco Silva)

Soares; Aursnes, Araújo, Lenglet e Dahl; Palhinha e Barreiro; Silva, Prestianni e Schjelderup; Pavlidis.

Onde assistir ao vivo a partida entre Milan e Benfica pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.