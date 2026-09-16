Milan x Benfica: onde assistir, horário e escalações
Milan e Benfica se enfrentam dia 16 de setembro de 2026, às 16h, pela Primeira Fase da Liga Europa
Milan e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase principal da Liga Europa 2026/27. As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes, com os portugueses embalados por uma sequência de vitórias, enquanto os italianos vêm de dois empates no Campeonato Italiano. A partida terá transmissão da Cazé TV. Clique para assistir à Cazé TV com Prime Video!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O duelo reúne dois clubes tradicionais do futebol europeu em momentos distintos. O Milan inicia sua campanha na Liga Europa após um bom começo no Campeonato Italiano, enquanto o Benfica chega embalado por uma sequência de sete vitórias entre o torneio nacional e as fases eliminatórias da competição europeia.
O Milan está invicto na Serie A 2026/27. A equipe venceu Venezia e Torino e empatou com Juventus e Lazio. O time italiano terminou a última temporada na quinta colocação do Campeonato Italiano e ficou fora da atual edição da Champions League.
Para o confronto, o técnico Rúben Amorim conta com diferentes opções para formar o ataque ao lado de Gonçalo Ramos, entre elas Alphadjo Cissé, Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek, Omari Hutchinson e Christian Pulisic. Luka Modric também é candidato a começar entre os titulares.
Já o Benfica vive uma fase positiva. A equipe portuguesa soma sete vitórias consecutivas e teve campanha dominante nas eliminatórias da Liga Europa. O time superou St. Gallen, Heart of Midlothian e Aarhus, com 19 gols marcados e seis sofridos em seis partidas.
O Benfica terá apenas o desfalque de Alexander Bah, lesionado. Vangelis Pavlidis, artilheiro da equipe no torneio com seis gols, está confirmado entre os titulares.
Confira as informações de Milan x Benfica
✅ FICHA TÉCNICA
MILAN 🆚 BENFICA
🏆 Liga Europa 2026/27 – 1ª rodada da fase principal
📆 Data e hora: 16 de Setembro às 16h (de Brasília)
📍Local: Estádio San Siro
📺 Onde assistir: Cazé TV
⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS
🔴⚫ MILAN (Técnico: Rúben Amorim)
Maignan; De Winter, Gabbia e Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah e Moreira; Pulisic e Cissé; Gonçalo Ramos.
🔴⚪ BENFICA (Técnico: Marco Silva)
Soares; Aursnes, Araújo, Lenglet e Dahl; Palhinha e Barreiro; Silva, Prestianni e Schjelderup; Pavlidis.
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