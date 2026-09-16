Raphinha marca hat-trick e supera marca de Messi no Barcelona
Jogador marcou três gols na partida contra o Racing Club nesta quarta-feira (16)
Raphinha segue fazendo história com a camisa do Barcelona. Nesta quarta-feira (16), o atacante marcou três gols na goleada por 7 a 2 sobre o Racing, pela La Liga, e chegou a 11 gols nos primeiros sete jogos da temporada. Com o hat-trick, o brasileiro superou a marca do melhor início de Lionel Messi em uma temporada no Barça, que havia anotado 10 gols nas sete primeiras partidas do Barcelona em 2012/13.
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Raphinha foi o destaque da goleada do Barcelona por 7 a 2 sobre o Racing, nesta quarta-feira (16), pela La Liga. Além dos 3 gols do brasileiro, João Cancelo, Asier Villalibre, Gabriel Jesus e Lamine Yamal também balançaram as redes pelo Barcelona. Maguette Gueye e Yassir Zabiri descontaram para o Racing.
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Melhor início pelo Barcelona
Raphinha já é um dos principais nomes do Barcelona há duas temporadas. Em 2024/25, o brasileiro teve seu melhor desempenho pelo clube até então, com 34 gols e 22 assistências. Na temporada seguinte, manteve números relevantes, com 21 gols e sete assistências em 2025/26.
Agora, o atacante começou 2026/27 em ritmo ainda mais forte. Com os três gols contra o Racing, chegou a 11 gols em sete partidas, superando o início de Messi, em 2012/13 e estabelecendo seu melhor começo de temporada pelo Barcelona.
Barcelona vence mais uma na La Liga
A vitória sobre o Racing foi a sexta do Barcelona em seis rodadas da La Liga. A equipe soma 18 pontos e mantém 100% de aproveitamento na competição. O Barça volta a campo no próximo sábado (19), contra o Sevilla fora de casa, pela 7° rodada do Campeonato Espanhol.
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