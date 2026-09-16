Cristiano Ronaldo pretende adquirir o Al-Nassr junto ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) e pode seguir o exemplo de David Beckham, que, ainda como jogador, começou a investir na carreira de dono de clube. Apesar das semelhanças pelo fato de ambos se anteciparem à aposentadoria para preparar o futuro lucrativo fora dos gramados, as situações também têm diferenças consideráveis.

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O ex-jogador inglês negociou o direito de fundar uma equipe na MLS ao se transferir para o LA Galaxy, em 2007. Anos depois, em 2014, o astro acionou a cláusula prevista no contrato e adquiriu o passe por "apenas" US$ 25 milhões (R$ 47,9 milhões na época), valor muito abaixo dos padrões. Hoje, a liga cobra cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões) pela mesma licença.

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Caso concretizado, o aporte inicial de Cristiano Ronaldo será bem maior. O português integra um consórcio de cinco empresários, que também inclui Gerry Cardinale, proprietário do Milan, e cada um colocaria ao menos US$ 100 milhões (R$ 515 milhões) para comprar o time saudita.

Em compensação, o português teria a companhia dos outros parceiros endinheirados e assumiria o controle de um clube que já conta com estrutura de ponta e elenco de alto nível, do qual hoje ele faz parte. Tudo isso evitaria muitas dores de cabeça enfrentadas pelo britânico, mas que definitivamente valeram a pena.

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Para lançar o Inter Miami, Beckham precisou lidar com parcerias fracassadas e três projetos de estádio que não saíram do papel. Em 2016, três anos depois de pendurar as chuteiras, ele já acumulava perdas de US$ 39 milhões (R$ 127 milhões na época), mas ainda recusava ofertas de recompra da opção de controle de uma franquia.

O inglês precisou desembolsar dinheiro para compra de terreno, construção do estádio e do CT, além de montar um elenco do zero. A salvação foi o investimento dos empresários Jorge e José Mas, irmãos que se tornaram bilionários no ramo de engenharia e construção. Hoje, os dois são acionistas majoritários do clube.

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Desafios superados, o trio fundou o Inter Miami em 2018. Mas a virada de chave, claro, foi a chegada de Lionel Messi em 2023. Desde então, a receita anual pulou de US$ 70 milhões (R$ 360 milhões) para mais de US$ 250 milhões (R$ 1,2 bilhão), impulsionada por venda de ingressos e novos patrocinadores. Atualmente, a Forbes estima que o clube valha US$ 1,4 bilhão (R$ 7,2 bilhões), entre os quais 26% (R$ 1,8 bilhão) pertencem a Beckham. Isso significa que o ex-jogador teve retorno 12 vezes superior ao investimento inicial em apenas nove anos.

Lionel Messi posa com o troféu da MLS ao lado de Beckham e dos irmãos Más (Foto: Elsa / AFP)

David ganhou mais de US$ 500 milhões (R$ 1 bilhão na época) dentro e fora dos gramados até o fim da carreira, em 2013. Hoje, o seu patrimônio estimado é de US$ 1 bilhão (R$ 5,1 bilhões). Cristiano Ronaldo, por sua vez, já é dono de uma fortuna de cerca de US$ 1,4 bilhão (R$ 7,2 bilhões). Além da dupla, apenas seis atletas profissionais vivos ultrapassaram a marca do bilhão (em dólares): Michael Jordan, Magic Johnson, Tiger Woods, LeBron James, Roger Federer e Ion Tiriac.

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Detalhes da possível aquisição de Cristiano Ronaldo

Além do jogador e de Gerry Cardinale, o consórcio é composto pelos empresários Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji e Sharaf Al-Hariri. Segundo a imprensa portuguesa, CR7 já detém 5% das ações do Al-Nassr. O atleta ainda comprou 25% de outro clube, o espanhol Almería, recentemente. Aos 41 anos, o atacante disse que provavelmente vive o seu último ano no futebol e "quer deixar um legado espetacular".

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Sucesso de Beckham com o Inter Miami

Beckham chocou o mundo do futebol ao trocar o Real Madrid pelo LA Galaxy em 2007. Na ocasião, o britânico assinou um contrato de cinco anos por US$ 6,5 milhões anuais (R$ 12,5 milhões na época), mais do que o triplo do teto salarial da MLS, além da revolucionária cláusula de compra do direito de fundar uma equipe.

A escolha por levar o seu clube para Miami foi baseada na forte influência da população latina, apaixonada por futebol, e se mostrou mais do que correta. Após os percalços citados, o ex-jogador inaugurou também o Nu Stadium, em abril deste ano, com capacidade para 27 mil pessoas, próximo ao Aeroporto Internacional de Miami. Com financiamento dos irmãos Más, a arena custou cerca de US$ 350 milhões (R$ 1,8 bilhão).

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Responsável por boa parte da atenção midiática do Inter Miami, Lionel Messi tem contrato com o time até 2028. Depois, a grande dúvida é se Beckham e companhia conseguirão manter o poderio financeiro sem o argentino. De certa forma, o mesmo desafio pode ser enfrentado por CR7 após a própria aposentadoria como atleta do Al-Nassr.