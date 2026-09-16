Espanhóis se rendem a João Pedro no Chelsea: 'Lembra o Benzema'

O momento iluminado de João Pedro com a camisa do Chelsea ultrapassou as fronteiras do futebol inglês e virou destaque na imprensa internacional. Em matéria publicada pelo diário espanhol AS, o atacante brasileiro de 24 anos foi exaltado como a principal referência do setor ofensivo da equipe comandada por Xabi Alonso, dividindo o protagonismo com Cole Palmer e Morgan Rogers no início da temporada 2026/27.

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João Pedro comemora gol na Premier League; brasileiro foi eleito o melhor jogador do mês de agosto na Inglaterra (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Eleito o Jogador do Mês de agosto na Premier League, o atacante acumula números expressivos no arranque do campeonato, somando seis participações diretas em gols em apenas quatro partidas. Seu desempenho consolida o investimento de 70 milhões de euros feito pelos Blues em meados de 2025, logo após o jogador brilhar na conquista do Mundial de Clubes. O sucesso imediato afastou as investidas do Barcelona — que monitorava o atleta por meio do diretor esportivo Deco — e culminou em uma renovação contratual com o Chelsea até 2032, acompanhada de valorização salarial.

O técnico Xabi Alonso não poupou elogios ao seu comandado, colocando-o na mesma prateleira de Erling Haaland dentro do futebol britânico. O treinador espanhol destacou a versatilidade tática e a inteligência do brasileiro em campo, traçando uma comparação direta com um dos maiores atacantes do futebol moderno. Segundo Alonso, João Pedro possui características muito semelhantes às de Karim Benzema pela capacidade de movimentação dentro e fora da grande área.

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Além de superar a frustração de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para a última Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, João Pedro atingiu uma marca simbólica em Stamford Bridge: quebrar a chamada "maldição da camisa 9". Historicamente marcada por passagens apagadas de nomes experientes como Fernando Torres, Radamel Falcao, Álvaro Morata, Gonzalo Higuaín e Romelu Lukaku, a vestimenta encontrou no atacante brasileiro a eficiência necessária para se firmar como o grande pilar do projeto do Chelsea.

João Pedro cortado de amistoso da Seleção Brasileira

Apesar da fase espetacular na Premier League, João Pedro acabou ficando de fora da última lista apresentada por Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. O atacante do Chelsea, que estava cotado para retornar ao grupo após o ciclo da Copa do Mundo, acabou desconvocado das partidas amistosas contra Austrália e Índia em virtude de uma lesão muscular sofrida na Inglaterra. Para o seu lugar, a comissão técnica optou por chamar o volante Martinelli, destaque do Fluminense.

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