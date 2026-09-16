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Escalação: Flamengo encerra preparação para decisão contra o Del Valle na Libertadores

Rubro-Negro recebe o Independiente del Valle nesta quinta-feira na semifinal da Libertadores

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 18:07
Atualizado há 1 minutos
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O Flamengo encerrou nesta quarta-feira (16) a preparação para o jogo de volta contra o Independiente del Valle, pelas quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro recebe a equipe equatoriana nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em busca de uma vaga na semifinal da competição.

Para a decisão, o time carioca conta com a vantagem de dois gols no placar agregado após vencer o primeiro confronto por 2 a 0, em Quito, no Equador. Um novo triunfo ou um empate garante a classificação do Flamengo.

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Escalação do Flamengo

A escalação do Flamengo para enfrentar o Independiente del Valle deve contar com:

Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino.

A principal novidade pode ser o retorno de Léo Pereira. O zagueiro ficou fora da vitória sobre o Corinthians, no último domingo, por conta de um desconforto muscular. Ele, no entanto, não foi diagnosticado com lesão e deve ficar à disposição de Leonardo Jardim para a partida desta quinta-feira.

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Flamengo pode enfrentar Corinthians na semifinal

Quem avançar do confronto entre Flamengo e Independiente del Valle enfrentará o vencedor de Corinthians e Estudiantes na semifinal da Libertadores. As equipes fazem o jogo de volta nesta quarta-feira, em São Paulo.

Na primeira partida, disputada em La Plata, na Argentina, Corinthians e Estudiantes empataram por 1 a 1. Dessa forma, a decisão da vaga fica aberta para o segundo confronto.

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O Estudiantes foi adversário do Flamengo na última edição da Libertadores, também nas quartas de final. Na ocasião, o Rubro-Negro garantiu a classificação em La Plata após uma grande atuação de Rossi na disputa por pênaltis.

Pulgar e Samuel Lino
Pulgar e Samuel Lino em treino no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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