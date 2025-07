Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! atualiza a quarta-feira (9) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Quintero 🤝 River Plate 🔴⚪

Juan Fernando Quintero está de volta ao River Plate. Segundo o jornal argentino "Olé", o jogador de 32 anos rescindiu contrato com o América de Cali, da Colômbia, nesta terça-feira (9) e deve embarcar para Buenos Aires nas próximas horas para acertar os últimos detalhes do retorno. ➡️ Saiba mais

Mohammed Kudus 🤝 Tottenham

O Tottenham chegou a um acordo com o West Ham pela contratação de Mohammed Kudus por cerca de £55 milhões (cerca de R$407 milhões, na cotação atual), segundo informou o jornalista David Ornstein, do The Athletic. O meio-campista ganês deve realizar exames médicos na quinta-feira antes de assinar contrato por seis temporadas com o clube do norte de Londres. ➡️ Saiba mais

Noni Madueke 📋 Arsenal 🔴

O Arsenal fez contato formal com o Chelsea sobre a contratação deNoni Madueke. A imprensa inglesa informou que os Gunners já haviam acertado termos pessoais com o atleta na semana passada, antes de qualquer possível transferência, mas agora fizeram uma abordagem oficial.

Christopher Nkunku 💭 Inter de Milão ⚫🔵

A Inter de Milão está interessado em Christopher Nkunku, do Chelsea. O clube italiano identificou Nkunku como uma opção potencial, já que busca adicionar um jogador com um perfil diferente à sua linha de ataque.

Darwin Núñez 📋 Napoli 🔵

Após vender Osimhen, o Napoli está pronto para uma nova rodada de negociações por Darwin Núñez, já que o atacante uruguaio continua sendo o principal alvo dos sonhos. Como revelado há duas semanas, Darwin quer o Napoli e está aberto à transferência.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

