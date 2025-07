O PSG massacrou o Real Madrid e se classificou para a final do primeiro Mundial de Clubes neste formato. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador da equipe, Luis Enrique, dissecou a vitória, analisou o trabalho de Xabi Alonso e falou em "fazer história" com o clube.

Apesar da goleada sobre o Real, o Luis Enrique elogiou o técnico do Real Madrid e afirmou que ele precisa de tempo para trabalhar na equipe espanhola.

— Acho que o Xabi precisa de tempo, trabalhar, ter uma pré-temporada. Não sei se esse 4 a 0 reflete a diferença entre os dois, mas são situações incomparáveis: o time dele está apenas começando, e eu já venho trabalhando há dois anos nesse projeto — disse Luis Enrique.

O PSG abriu três a zero já no primeiro tempo e diminuiu o ritmo após o intervalo. Entretanto, o treinador garantiu que os franceses não tiraram o pé do acelerador em nenhum momento na partida.

— Não colocamos o pé no freio. Meu celular está cheio de mensagens de culés me parabenizando. Quando se joga contra os grandes times, você dá 100%. O Real Madrid é e sempre será grande. Não tiramos o pé em nenhum momento, embora houvesse jogadores que precisavam descansar porque havia risco de fadiga extrema.

Nesta temporada, o PSG já conquistou a tríplice coroa ao vencer a Ligue 1, a Copa da França e a Champions League. Luis Enrique espera fazer história com o clube e conquistar, com o Mundial de Clubes, todas as competições disputadas.

— Era um objetivo desde o começo. Sempre é difícil porque há pouquíssimos clubes que conseguem isso, e nós estamos a um jogo de fazer história em Paris e conquistar todos os troféus dos torneios que disputamos. Isso representa muito para nós, para os torcedores, para o clube. Para mim, é um prazer trabalhar no PSG. Em nenhum momento pensei que nossos objetivos seriam tão bons — analisou.

O técnico ainda elegeu a coletividade como o atributo mais importante deste time do PSG:

— Atribuo isso à qualidade e à generosidade dos jogadores. Esse time foi rotulado como carente de liderança, como se não tivesse jogadores… Desde janeiro de 2025 marcamos muitos gols e somos uma das equipes que menos sofre gols. É preciso colocar o talento a serviço do time, e nisso somos excepcionais. Dembélé é um jogador único, diferenciado, é bonito vê-lo jogar, e espero que esteja em condições para a final.

Como foi a partida entre PSG e Real Madrid?

PSG comemora gol de Dembélé contra o Real Madrid (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

O PSG goleou o Real Madrid por 4 a 0 e conquistou classificação à final do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (9), no MetLife Stadium. No início da partida, os franceses aproveitaram dois vacilos da defesa da equipe de Xabi Alonso e balançaram as redes cedo com Fabian Ruiz e Dembélé. Ainda na etapa inicial, o meia espanhol ampliou o marcador. No segundo tempo, Gonçalo Ramos deu números finais ao duelo com um gol aos 42 minutos do segundo tempo.

