Clube europeu chega a acordo com Wesley, lateral do Flamengo

Após o término da participação do Flamengo no Mundial de Clubes, Wesley pode estar de saída do Flamengo. Afinal, o lateral-direito de 21 anos chegou a um acordo com a Roma, da Itália. Agora, o próximo passo é o clube italiano formalizar uma proposta ao Rubro-Negro, que espera receber algo em torno de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

Wesley em campo pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A informação foi publicada, inicialmente, pelo jornalista Di Marzio, e confirmada pela reportagem do Lance!. Wesley e representantes acertaram detalhes como salário e tempo de contrato (cinco anos). Aliás, segundo o italiano, o jogador já conversou com o técnico Gasperini.

Treinador já buscou a contratação de Wesley, do Flamengo, em outra oportunidade

Contratado, recentemente, pela Roma, Gasperini indicou o nome de Wesley no período em que treinou a Atalanta, também da Itália. Entretanto, um imbróglio no negócio fez com que os italianos desistissem do negócio, que poderia render R$ 120 milhões aos cofres rubro-negros.

Assédio da Europa por Wesley após o Mundial

Durante o Mundial de Clubes, o Flamengo não recebeu oferta por Wesley. Entretanto, a diretoria rubro-negra já esperava assédio de clubes europeus pelo jogador após o término da participação no torneio. Além da Roma, clubes da Itália também acompanham a situação do lateral.

