Prestes a sair do Napoli, Osimhen escolhe seu novo clube

O atacante Victor Osimhen enfim decidiu seu futuro e já comunicou o Napoli. O nigeriano estava emprestado ao Galatasaray na última temporada diante da polêmica saída forçada do clube de Napoles. Um ano depois, a situação não mudou e Osimhen escolheu por permanecer no Galatasaray, que vai adquirir o jogador em definitivo, como informa o jornalista Fabrizio Romano. O jogador teve um forte assédio do Al-Hilal, mas recusou a oferta há algumas semanas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O clube turco irá acionar a multa rescisória do atacante de 26 anos, estipulada em 75 milhões de euros (cerca de R$ 480 milhões na cotação atual), mas negocia com o Napoli o parcelamento do pagamento em cinco anos. Com isso, Osimhen assinará contrato, que já estava alinhado desde o início da semana, com o Galatasaray até 2028.

continua após a publicidade

Victor Osimhen comemora um de seus dois gols na vitória do Galatasaray sobre o Tottenham pela Europa League (Foto: Ozan KOSE / AFP)

Números de Osimhen no Galatasaray em 2024/25

Durante sua primeira temporada no futebol turco, Victor Osimhen chegou próximo de uma média de um gol por jogo. Em 41 partidas disputadas, marcou 37 vezes e contribuiu com sete assistências para seus companheiros. Destes 37 tentos, 26 foram no Campeonato Turco, o que o tornou artilheiro da competição além de campeão. O nigeriano ainda marcou seis gols na Liga Europa e cinco na Copa da Turquia, torneio que também venceu. Pela Seleção Nigeriana, o jogador balançou as redes duas vezes nas três atuações na Copa Africana de Nações.

Números com a camisa do Napoli

Nos quatros anos que atuou no Napoli, Osimhen totalizou 133 partidas, marcou 76 gols e distribuiu 12 assistências. Além disso, foi protagonista na quedra do jejum sem títulos do Campeonato Italiano, conquistado em 2022/23 sob o comando do treinador Luciano Spaletti.

continua após a publicidade

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.